«الصحة»: 671 إصابة جديدة بـ«كورونا» والاجمالي 60434 وتسجيل 4 حالات وفاة

21 يوليه 2020 || أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الثلاثاء تسجیل 671 إصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد «كوفید-19» خلال ال24

ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 60434 حالة في حین تم تسجیل 4 حالات وفاة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح

مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 412 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بین الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وأوضح السند أن حالات الإصابة ال671 السابقة تضمنت 395 حالة لمواطنین كویتیین بنسبة بلغت 87ر58 في المئة و276 حالة لغیر الكویتیین بنسبة 13ر41 في المئة.

وبالنسبة إلى توزع الإصابات حسب المناطق الصحیة أوضح أنھا جاءت بواقع 200 حالة في منطقة الجھراء الصحیة و158 حالة بمنطقة الأحمدي الصحیة و123 حالة في منطقة الفروانیة الصحیة و116 حالة في منطقة حولي الصحیة و74 حالة في منطقة العاصمة الصحیة.

وعن آخر المستجدات في أقسام العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبیة بداخلھا بلغ 127 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض «كوفید-19 «وما زالت تتلقى الرعاية الطبیة اللازمة 9103 حالات.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنھى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضیة 5 أشخاص بعد القیام بكل الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وبین أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال ال24 ساعة الماضیة بلغ 4157 مسحة لیبلغ مجموع الفحوصات 466861 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنین والمقیمین الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبیق استراتیجیةالتباعد البدني موصیا بزيارة الحسابات الرسمیة لوزارة الصحة والجھات الرسمیة في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصیات وكل ما من شأنه المساھمة في احتواء انتشار الفیروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتیة أعلنت في وقت سابق الیوم شفاء 580 إصابة خلال ال24 ساعة الماضیة لیبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفید-19 «50919 حالة.