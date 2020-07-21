الدلال يقترح التحقيق في جميع عمليات منح القسائم الزراعية منذ عام 2015

21 يوليه 2020 || أعلن النائب محمد الدلال عن تقديمه اقتراح برغبة بإجراء تحقيق قانوني وإداري لكافة عمليات منح القسائم الزراعية منذ عام 2015 وحتى تاريخه، وتكليف الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالتحقيق والتصدي لهذا الملف.

وجاء في نص الاقتراح: من أهم أهداف الخطة التنموية للدولة محاربة الفساد ، ومن أهم صور المحاربة إلتزام الجهات الحكومية بالدستور والقانون ومن أهم صور الإلتزام تلك الأخذ بالأحكام القضائية ومعالجة أوجه القصور التي تكشفها الأحكام القضائية النهائية .

أصدرت محكمة الأستئناف في حكم نهائي تحت رقم 832/2018 إداري عقود مطعون أفراد /3 والمؤرخ 20/01/2019 بإصدار الحكم القاضي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بشأن توزيع «396» أرض زراعية للأمن الغذائي في منطقة الوفرة في عام 2014 ، وقد أشارت المحكمة في أسانيد حكمها إلي بطلان إجراءات أختيار من منح لهم القسائم الزراعية وكذلك مخالفة القرعة التي تمت اَن ذلك للقانون ، وكذلك سندت حكمها بإلغاء قرار منح القسائم علي ما أثبته تقرير حكومي صادر في هذا الشأن تم التحقيق حينها عن تلك المخالفات أضافة إلي ما سطره تقرير تحقيق برلماني لمجلس الأمة عن المخالفات المتعلقة بمنح وتوزيع القسائم الزراعية .

ونظراً لأهمية الحكم الإستئنافي المشار إليه أعلاه ولإظهاره حجم المخالفات في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وما سطره أعضاء مجلس الأمة في الاستجواب للسيد وزير الأعلام المسؤول عن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في منتصف عام 2019 من تجاوز الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لواجباتها القانونية ومخالفته للقانون في توزيع القسائم الزراعية أو تحقيقها للأمن الغذائي، الأمر الذي يتطلب معه أن يقوم مجلس الوزراء بالتصدي بالتحقيق وإصلاح الأوضاع المخالفة للقانون في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.

لذا فأنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:1.

قيام مجلس الوزراء بالأطلاع علي الأحكام القضائية وبالأخص الحكم الإستئنافي رقم 832/2018 إداري عقود ومطعون أفراد /3 والصادر في 20/01/2019 ضد كل من وكيل وزير المالية بصفته ومدير الهيئة العامة للشئون الزراعية والثروة السمكية بصفته والذي قضت بإلغاء قرارات إدارية تتعلق بمنح قسائم زراعية علي نحو مخالف للقانون ، مع أهمية أن تنعكس تلك المطالعة بإتخاذ إجراءات من شأنها محاسبة الأطراف المسؤولة في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية عن تلك القرارات ونتائجها.

2.

قيام مجلس الوزراء بإجراء تحقيق قانوني وإداري لكافة عمليات منح القسائم الزراعية منذ عام 2015 وحتى تاريخه علي استرشاداً بما سطره الحكم القضائي الإستئنافي وتصحيح الجوانب القانونية في هذا الشأن .

3.

اقتراح تكليف الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالتحقيق والتصدي لملف توزيع القسائم الزراعية لما ثبت في التحقيق الحكومي والبرلماني ورأي الجهات الرقابية وجود مخالفات للقانون .

4- قيام مجلس الوزراء بإعادة النظر في كافة النظم واللوائح الداخلية للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والتي ثبت بالتطبيق العملي عدم أستيفاءها لمتطلبات الحوكمة ، كما يقترح قيام مجلس الوزراء بإعادة تقييم كافة القيادات ولجان العمل بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في أدائهم لواجباتهم الوظيفية في ضوء ما أنتهت إليه الأحكام القضائية ولجان التحقيق البرلمانية والحكومية.

5- فشل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في تحقيق هدف الأمن الغذائي هو محور مهم يتطلب أن يكون ضمن أهداف مجلس الوزراء وخطته في المرحلة القريبة القادمة.