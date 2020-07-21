وزير الداخلية يهنئ سمو أمير البلاد بنجاح العملية الجراحية لسموه

21 يوليه 2020 || بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح اليوم الثلاثاء برقية تهنئة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه.

وقال الصالح في برقيته “ببالغ الغبطة والسرور تلقينا نبأ نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموكم الكريم والتي تكللت بحمد الله وتوفيقه بالنجاح”.

وأضاف “أعرب عن سعادتي ونيابة عن جميع أبنائك منتسبي وزارة الداخلية أن أبعث لسموكم أسمى آيات التهاني والتبريكات ونسآله عز شأنه بأن يفيء على سموكم بموفور الصحة وتمام العافية وأن يمن عليكم بالشفاء العاجل الذي لا يغادر سقما لتستمر مسيرة الخير والنماء بقيادة سموكم الكريم”.

ودعا المولى عز وجل أن يحفظ سموه بعنايته ورعايته وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره وازدهاره تحت قيادة سموه الحكيمة والرشيدة.