«الطيران المدني» تصدر تعميما للبروتوكول الصحي للتشغيل التجاري بالمطار

21 يوليه 2020 || أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الثلاثاء تعميما للبروتوكول الصحي للتشغيل التجاري في مطار الكويت الدولي والدليل الإرشادي لممثلي الجهات التنفيذية لإعادة تشغيل الرحلات التجارية.

وقال نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت صالح الفداغي في تصريح صحفي إن البروتوكول يتضمن كل الإجراءات التي تخص أماكن الفحص العشوائي للقادمين وإجراءات القدوم والمغادرة من مطار الكويت الدولي.

وأوضح الفداغي أن الإجراءات تضمنت ضرورة ارتداء المسافرين ومرتادي مبنى الركاب مستلزمات الوقاية والتعقيم المستمر مع الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتباعد الجسدي وتقليل اللمس قدر المستطاع.

وأضاف أنه يجب على الركاب المغادرين توفير شروط السفر للدولة المسافرين إليها سواء فحص خلو من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» أو أي شروط أخرى.

وذكر أن البروتوكول نص على أنه لن يسمح للركاب المغادرين باصطحاب حقائب اليد السحب أو المحمولة في الطائرة ويستثنى من ذلك الحقائب الصغيرة للأدوية والمتعلقات الشخصية ومتعلقات الأطفال.

وبين أن التعليمات تضمنت أيضا أنه لا يسمح الدخول لمباني الركاب إلا للموظفين والمسافرين ويستثنى من ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والحالات الخاصة التي تستدعي وجود مرافق واحد لهم لدخول المطار.

وأفاد أن التعليمات شملت ضرورة حجز التذاكر إلكترونيا أو هاتفيا واستلامها عبر البريد الإلكتروني لتفادي استخدام التذاكر الورقية وما قد يصاحبها من عدوى مشددا على أن عدم الالتزام بالإجراءات الواردة في هذا الدليل يعرض المخالف لتطبيق القوانين الخاصة بذلك.

وأشار إلى ضرورة توفير المعلومات بشأن الحالة الصحية وشهادة الخلو من فيروس «كوفيد 19» من مركز صحي معتمد في حال طلبه من وجهة المسافر مع الالتزام بالمدة المطلوبة لصلاحية الشهادة.

وذكر أنه يجب على المواطنين توفير تأمين صحي لمدة السفر يغطي علاج الإصابة بفيروس «كورونا» ومعرفة المعلومات والإجراءات المتبعة في مطار الكويت الدولي في حال المغادرة والوصول.

ولفت إلى أهمية حضور المسافرين إلى المطار قبل السفر بأربع ساعات على أقل تقدير والتسجيل بتطبيق «كويت – مسافر» وتقديم «الباركود» الخاص بذلك في جميع مراحل السفر.