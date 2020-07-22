عسكر العنزي: إنشاء قناة تعليمية لدراسة المناهج وتسجيل الدروس

أعلن النائب عسكر العنزي عن تقدمه باقتراح برغبة بإنشاء قناة تعليمية لدراسة المناهج وتسجيل الدروس حماية لأولياء الأمور وللتخفيف على كاهلهم، جاء في مقدمته:

نظرا لإعلان وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي بأن العام الدراسي القادم سيعتمد نظام التعليم عن بعد، ولما كان هذا النظام قد يزيد الأعباء المالية على أولياء الأمور من توفير أجهزة ذكية والاشتراك في خدمات الانترنت التي قد تكلف ولي الأمر أعباء مادية إضافية فضلا عن باقي التزاماته المادية الأسرية لاسيما الأسر التي يكون بها طالبين أوثلاثة طلاب.

كما أن الغالبية العظمى من أولياء الأمور يكونون في أعمالهم في الفترة الصباحية ولم يتمكنوا من متابعة أولادهم الطلبة في هذا النظام «عن بعد» خلال هذه الفترة الصباحية.

ولما كانت المادة الثالثة عشرة من الدستور الكويتي تنص على أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه.

وحماية لأولياء الأمور وللتخفيف على كاهلهم جراء التبعات المالية التي قد تنتج على قرار وزارة التربية باعتماد التعليم عن بعد، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

“إنشاء قناة تعليمية تربوية لدراسة المناهج الدراسية وتسجيل الدروس التي يتم بثها في الفترة الصباحية وبثها بشكل يومي، وذلك تماشيا مع إعلان وزارة التربية بتطبيق التعليم عن بعد في العام الدراسي المقبل”.