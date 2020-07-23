«التجارة»: تنظيم جديد لإجراءات دمغ المعادن الثمينة المستوردة

23 يوليه 2020 || أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا وزاریا لإعادة تنظیم إجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمینة المستوردة یتضمن إلزام صاحب الاعتماد بوضع أرقام مسلسلة واضحة وغیر مكررة على كل قطعة واعتماد خاتم العلامات على العلامة التجاریة.

وقالت الوزارة في بیان صحفي الیوم إن القرار الوزاري «رقم 127 لسنة 2020 » نص في المادة الأولى على اعتماد خاتم العلامات المدموغ على ذات العلامات التجاریة المسجلة لدى دولة منشأ أو دولة تصدیر المشغولات بقرار وزاري ینشر في الجریدة الرسمیة للإعفاء من عملیة الدمغ.

وأكدت أن تطبیق اعتماد خاتم دمغ ھذه العلامات یستوفي بعض الإجراءات منھا سجل خاص للإدارة المختصة لاعتماد ھذه العلامات وإعداد تقریر بفحص الطلبات والبت فیھا خلال شھر فضلا عن تقدیم مالكي العلامات التجاریة شھادة موثقة تفید تسجیل العلامة بدولة المنشأ وإصدار الاعتماد كل سنتین.

وأشارت إلى أن من شروط المشغولات المعتمدة إلزام صاحبھا بوضع أرقام مسلسلة واضحة وغیر مكررة وتقدیم بیان بھذه المشغولات المرقمة إلى الإدارة المختصة وتدوین أرقام المشغولات المباعة على الفاتورة المقدمة للمشتري علاوة على تعلیق شھادة اعتماد خاتم دمغ العلامة التجاریة في كل محل تجاري.

وشددت الوزارة في قرارھا على إلغاء اعتماد العلامة التجاریة في حال ارتكاب صاحب الاعتماد أيا من المخالفات المنصوص علیھا بالقوانین لافتة الى أن ھذا القرار یسري اعتبارا من تاریخ صدوره وینشر في الجریدة الرسمیة وعلى كل المسؤولین كل فیما یخصه تنفیذ ما جاء فیه.

«إع»