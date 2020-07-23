الشاهين يقترح إنشاء جسورعدة للمشاة على امتداد شارع التعاون

23 يوليه 2020 || أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه اقتراحا برغبة لإنشاء جسورعدة للمشاة على امتداد شارع التعاون تربط بين جانبي الطريق بمنطقتي الرميثية وسلوى من ناحية ومنطقة البدع وشاطئ أنجفه.

ونص الاقتراح على ما يلي: يعتبر شارع التعاون الذي يفصل بين منطقتي الرميثية والبدع من جهة، ويمتد ليفصل بين منطقة سلوى وشاطئ أنجفه من جهة أخرى من الشوارع الحيوية المهمة، حيث يربط بين المناطق السكنية ومناطق الخدمات العامة والفنادق والمنتجعات والمطاعم والعديد من أماكن التسوق والتنزه.

ونظراً لتكرار حوادث الدهس المرورية لعابري الطريق من سكان منطقتي الرميثية وسلوى، ولما يشكله هذا الشارع من خطورة جسيمة أثناء العبور على امتداد الشارع، وحرصاً على سلامة مرتاديه وحفاظاً على الأرواح البشرية، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: “إنشاء جسورعدة للمشاة على امتداد شارع التعاون تربط بين جانبي الطريق بمنطقتي الرميثية وسلوى من ناحية ومنطقة البدع وشاطئ أنجفه من ناحية اخرى”.