«الصحة»: 687 إصابة جديدة ب«كورونا» والاجمالي 61872 وتسجيل 4 حالات وفاة

23 يوليه 2020 || أعلنت وزارة الصحة تسجیل 687 إصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد «كوفید-19» خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 61872 حالة في حین تم تسجیل 4 حالات وفاة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 421 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لـ إن من بین الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

ولفت السند إلى أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 124 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 9204 حالات.

وبین أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال ال24 ساعة الماضیة بلغ 3808 مسحة لیبلغ مجموع الفحوصات 474808 فحصا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق الیوم شفاء 727 إصابة خلال ال24 ساعة الماضیة لیبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 52247 حالة.

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