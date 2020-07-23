«الصحة»: فحص الخلو من «كوفيد – 19» بالمستشفيات الحكومية يقدم مجانًا وفق اشتراطات محددة

23 يوليه 2020 || أكدت وزارة الصحة أنھا تقدم فحص الخلو من فیروس كورونا المستجد «كوفید-19 » الـ«PCR» في المستشفیات والمراكز الصحیة التابعة لھا مجانًا للمواطنین والمقیمین وذلك وفق اشتراطات صحیة محددة.

وأضافت الوزارة في بیان لـ الیوم الخمیس أن الوزارة تقوم بھذا الفحص بشكل مستمر لقیاس نسبة انتشار المرض في البلاد وبناء قاعدة بیانات تفصیلیة عن نسب توزیع الإصابات والفئات العمریة وغیرھا من البیانات التي تسھم في السیطرة على الانتشار ولإجراء الدراسات والبحوث الطبیة اللازمة.

وذكرت أنھا أصدرت تعمیمًا بمنتصف شھر یونیو الماضي لكافة المراكز والمختبرات الطبیة الراغبة في تقدیم خدمة فحص الـ«PCR».

وشددت الوزارة على أن شھادة الاعتماد كمختبر متخصص لإجراء فحص الخلو من «كوفید-19 » تصدر بعد تحقیق الاشتراطات المحددة والتأكد من سلامة الإجراءات والفحوصات وتوافقھا والمتطلبات الصحیة العالمیة.

وأشار البیان إلى أن الوزارة قامت بالترخیص لمختبر واحد من إجمالي سبع مختبرات تقدمت للوزارة لاستیفائه الشروط الفنیة والإداریة الموافقة لمتطلبات الصحة العالمیة لافتة إلى أنه سیتم الترخیص تباعًا لكل من یستوفي الشروط من الجھات التي تقدمت، كما أن المجال لا یزال مفتوحًا لأي جھة لم تتقدم لطلب الاعتماد أن تتقدم وفق الشروط والضوابط المعتمدة.

وأوضح أن الوزارة تتابع عملیة تسعیر خدمات فحص الـ«PCR» في المراكز والمختبرات الخاصة لضمان عدم وجود تلاعب أو زیادة مصطنعة في الأسعار وأن الأسعار التي تم الإعلان عنھا تناسب طبیعة الاشتراطات الفنیة والإداریة لمثل ھذا الفحص.

وذكرت الوزارة أن السعر المعتمد في الكویت یعتبر من أقل الأسعار مقارنة بدول الجوار مشددة على خطأ المقارنة في الأسعار المتداولة حیث تقارن بین سعر الخدمة الحكومیة في بعض الدول مع سعر الخدمة المعتمد للقطاع الخاص في الكویت علمًا أن خدمة الفحص في المستشفیات الحكومیة في الكویت كانت وستظل بالمجان دون مقابل.

وأكدت أنھا لن تتوانى عن وقف وسحب اعتماد أي مختبر أو مركز إذا ثبت استغلاله الأوضاع الحالیة لتحقیق أرباح غیر منطقیة على حساب المواطنین والمقیمین.

وبینت أن عملیة طلب فحص شھادة «PCR» للمسافرین تخضع لقواعد وتوصیات منظمة الطیران المدني الدولي «الإیكاو» ولا علاقة لوزارة الصحة بها.

«إع»