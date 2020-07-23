«الطيران المدني»: استرداد قيمة حجوزات السفر والفنادق الملغية ما بين 14 مارس و31 يوليو “كاملة”

23 يوليه 2020 || أكدت الإدارة العامة للطیران المدني أحقیة الأفراد في استرداد قیمة حجوزات سفرھم «تذاكر الطیران» والفنادق والخدمات السیاحیة الأخرى التي ألغیت في الفترة ما بین 14 مارس الماضي و31 یولیو الجاري بسبب جائحة فیروس كورونا المستجد كاملة دون شروط”.

وقال مدیر إدارة النقل الجوي في «الطیران المدني» عبدالله الراجحي ل إنه بناء على التعمیم الصادر في ھذا الشأن یحق للأفراد تقدیم طلب استرداد قیمة تذاكر السفر وحجوزات الفنادق والخدمات السیاحیة في الفترة المشار إلیھا آنفا بغض النظر عن شروط الحجز «مسترجعة أو غیر مسترجعة» دون استقطاع أي مبلغ منھا.

وأضاف أنه یحق للمسافر طلب استرجاع مبلغ الحجز الملغي نقدا أو من خلال البطاقة الائتمانیة أو اعتباره رصیدا متاحا له لمدة سنة منتاریخ ھذا التعمیم وذلك برغبة منه.

وذكر أن التعمیم الذي استھدف الحفاظ على حقوق المسافرین الملغیة حجوزاتھم بسبب تعلیق العمل في مطار الكویت الدولي إثر الجائحةالعالمیة یمنح شركات الطیران ووكالات السفر والسیاحة مھلة أقصاھا بنھایة عمل یوم 30 سبتمبر المقبل للعمل بما جاء به.

وأفاد بأنھ فى حال مخالفة التعلیمات المذكورة أعلاه سیتم إحالة الشكاوى وموضوعاتھا إلى «لجنة الشكاوى والتحكیم» للبت فیھا واتخاذ

الإجراء اللازم عملا بما جاء في أحكام المادة «21 » من المرسوم بالقانون رقم «31 «لسنة 1987 في شأن تنظیم سوق النقل الجوي فيدولة الكویت.

وقرر مجلس الوزراء الكویتي في اجتماعه الاستثنائي المنعقد في 11 مارس الماضي تعلیق جمیع رحلات الطیران التجاري المغادرة منوالقادمة إلى مطار الكویت الدولي اعتبارا من 14 مارس الماضي وذلك ضمن الاجراءات التي تتخذھا الدولة لمواجھة تداعیات فيروس كورونا.

وأعلنت اللجنة العلیا لإعادة تشغیل الرحلات التجاریة في مطار الكویت الدولي أن خطة التشغیل تتكون من ثلاث مراحل رئیسیة تبدأ الأولى من 1 أغسطس المقبل وتستمر 6 شھور بنسبة تشغیل لا تزید عن 30 في المئة وعدد الركاب المتوقع لا یزید عن 10 آلاف راكب یومیا وبحد أقصى متوقع للرحلات 100 رحلة یومیا.

وتبدأ المرحلة الثانیة من 1 فبرایر 2021 وتستمر أیضا 6 شھور بنسبة تشغیل لا تزید عن 60 في المئة وعدد الركاب المتوقع لا یزید عن 20 ألف راكب یومیا والحد الأقصى المتوقع للرحلات 200 رحلة یومیا.

أما المرحلة الثالثة ستبدأ من 1 أغسطس 2021 بنسبة تشغیل 100 في المئة وعدد الركاب المتوقع أكثر من 30 ألف راكب یومیا والحد الأقصى المتوقع للرحلات 300 رحلة یومیا.

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