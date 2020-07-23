مجلس الوزراء: تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل

تعديل مواعيد الحظر الجزئي اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل لتكون من 9 مساءً حتى 3 فجراً

رفع العزل عن الفروانية اعتبارا من الاحد المقبل والإبقاء على التجهيزات التي تم اتخاذها للعزل

إغلاق أسواق بيع الأغنام أول يوم من عيد الأضحى واستخدام نظام حجز المواعيد بالمسالخ

صلاة عيد الأضحى في جميع مساجد الدولة ومصليات العيد الخارجية التي تحددها وزارة الأوقاف 23 يوليه 2020 || قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل.

كما قرر تعديل مواعيد الحظر الجزئي لتصبح من التاسعة مساءً وحتى الثالثة صباحاً من اليوم التالي.

وقرر أيضا إلغاء العزل التام المفروض على منطقة الفروانية اعتباراً من الخامسة صباح يوم الأحد المقبل.

ووافق مجلس الوزراء على إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع مساجد الدولة ومصليات العيد الخارجية التي تحددها وزارة الأوقاف .

وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيـس مجلس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولـة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس بوصول حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بحفظ الله ورعايته إلى مطار روتشستر في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال إجراءات علاجه من العارض الصحي الذي تعرض له سموه .

وقد أبتهل مجلس الوزراء إلى المولى العلي القدير أن يكلأه بكريم عنايته ورعايته في حله وترحاله ، وأن ينعم عليه بالشفاء العاجل واكتمال الصحة والعافية ، ليعود إلى أرض الوطن سالماً معافى ويجنبه كل سوء ومكروه .

كما أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة لنجاح العملية الجراحية التي أجريت له ، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظه ويديم عليه نعمة الصحة والعافية والعمر المديد .

ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الحمود حول الوضع الصحي في البلاد من واقع الإحصاءات والبيانات المتعلقة بإجمالي أعداد المصابين حسب المناطق والجنسيات وكذلك المتعافين والوفيات ومن يتلقون العلاج .

كما تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتدارس توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا.

وقرر مجلس الوزراء الآتي :- أولاً :- تكليف الوزراء – كل في مجال اختصاصه – بتنفيذ المرحلة الثالثة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 28 /7 /2020 .

وتكليف اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد ، بمراقبة تنفيذ الاشتراطات الصحية وضمان الالتزام الجاد بها في مختلف الأنشطة والقطاعات .

أحيط المجلس علماً بقرار وزير الصحة بمنع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور بها من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة الثالثة صباحاً من اليوم التالي، وذلك اعتباراً من مساء يوم الثلاثاء الموافق 28 /7 /2020 وحتى إشعار آخر .

أحيط المجلس علماً بقرار وزير الصحة بإلغاء العزل التام المفروض على منطقة الفروانية اعتباراً من الساعة الخامسة صباح يوم الأحد الموافق 26 /7 /2020 .

وقرر المجلس الإبقاء على كافة التجهيزات والاستعدادات التي تم اتخاذها للعزل من قبل الجهات المعنية أثناء فترة العزل التام على المنطقة .

كما قرر تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرارين السابقين .

ثانياً :- الموافقة على إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع مساجد الدولة ومصليات العيد الخارجية التي تحددها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، مع الالتزام بتطبيق اشتراطات وزارة الصحة بهذا الشأن .

إغلاق أسواق بيع الأغنام خلال اليوم الأول من عيد الأضحى الموافق يوم الجمعة بتاريخ 31 /7 /2020 .

استخدام نظام حجز المواعيد لذبح الأضاحي بالمسالخ .

«إع»