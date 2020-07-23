«الخدمة المدنية»: رفع أعداد العاملين بالجهات الحكومية بما لا يزيد عن 50 بالمائة.. الثلاثاء المقبل

23 يوليه 2020 || أعلن دیوان الخدمة المدنی رفع نسبة أعداد العاملین في الجھات الحكومیة كافة بما لا یزید عن 50 في المائة من إجمالي قوة العمل اعتبارًا من یوم الثلاثاء المقبل والذي حدده مجلس مجلس الوزراء موعدًا للانتقال إلى المرحلة الثالثة من خطة العودة التدریجیة للحیاة الطبیعیة.

وقال «الخدمة المدنیة» في بیان صحفي الیوم إنه سیتم البدء في تنفیذ المرحلة الثالثة من خطة العودة التدریجیة للعمل مع استمرار العمل بجمیع حالات الإعفاء من الدوام “عدا من بلغ الـ55 عامًا” فعلیه الانتظام بالعمل.

وأوضح أنه سیتم العمل بذات الأنظمة وساعات ومواعید الدوام المرنة وتنفیذ عملیة التدویر وفقًا للمتبع في المرحلة الثانیة من خطة العودة على أن تراعى في جمیع الأحوال الاشتراطات الصحیة والوقائیة التي تقررھا السلطات المختصة لمجابھة عدوى فیروس كورونا المستجد .

وذكر أنه نظرًا لطبیعة العمل الخاصة بوزارة الصحة في ضوء الظروف الاستثنائیة الحالیة فـ”تتولى بمعرفتھا تنظیم قواعد عملھا ونظام عمل العاملین فیھا وفقًا لمقتضیات المصلحة العامة وذلك استثناء من القواعد الواردة في دلیل سیاسات وإجراءات وقواعد العودة التدریجیة للعمل”.

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