وزير الصحة: الانتقال للمرحلة الثالثة من خطة العودة لا يعني انتهاء خطر «كورونا»

23 يوليه 2020 || أكد وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الحمود أن الانتقال إلى المرحلة الثالثة من خطة العودة التدریجیة للحیاة الطبیعیة وتقلیل ساعات حظر التجول إلى ست ساعات بدلا من تسع اعتبارا من الثلاثاء المقبل لا یعني انتھاء جائحة فیروس كورونا المستجد أو زوال خطر الوباء الذي “لم یتم اعتماد أي لقاح له بشكل رسمي حتى الآن”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير «عن بعد» عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء وقال إن الالتزام بالاشتراطات الصحیة والإجراءات الاحترازیة ذات الصلة ھي الطریقة الوحیدة للوقایة من خطر الإصابة بالعدوى في أي من مراحل خطة العودة الخمس إلى حین توفر العلاج أو اللقاح.

وأضاف أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى وتقلیل القیود ھدفه التأقلم على ممارسة الحیاة بشكل طبیعي مع تطبیق الاشتراطات الصحیة بغیة الحد من انتقال العدوى وانتشار الوباء ولعل أبرزھا عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة وتغطیة الفم والأنف والتباعد الجسدي مع المواظبة على تعقیم الیدین والحفاظ على سلامة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل.

وأوضح بأنه كان من المفترض أن یتم رفع حظر التجول الجزئي بشكل كامل فور الانتقال إلى المرحلة الثالثة لكن “حفاظا على الصحة العامة رأینا وجوب تقلیل عدد ساعات الحظر بدلا من رفعه بشكل كامل”.

وأفاد بأن عدم الالتزام بالاشتراطات الصحیة تسبب في ازدیاد أعداد الإصابة بین المواطنین الكویتیین بنسبة بلغت أحیانا 70 في المئة منإجمالي عدد الإصابات المسجلة في الیوم الواحد.

وذكر أن كثیرا من المصابین ھم من فئة «كبار السن» وقد انتقلت إلیھم العدوى من أحد أفراد الأسرة رغم عدم خروجھم من المنزل نتیجة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحیة.

وقال وزیر الصحة إن المرحلة الثالثة من خطة العودة التدریجیة للحیاة الطبیعیة ستشھد زیادة أعداد العاملین في الجھات الحكومیة بما لا یزید عن 50 في المئة من إجمالي قوة العمل إلى جانب السماح بزیارات دور الرعایة الاجتماعیة وفتح الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقیة وعودة سیارات الأجرة مع السماح براكب واحد فقط.

وردا على اسئلة ممثلي وسائل الإعلام المحلیة حول توجه السلطات الصحیة في البلاد لاعتماد لقاح معین أوضح وزیر الصحة أن اللجنة

المعنیة بمتابعة تطورات الأبحاث المتعلقة باللقاح قامت بمخاطبة الشركات التي وصلت بحسب دراساتھا المنشورة إلى مراحل متقدمة فيالبحث العلمي بھذا الصدد.

وأضاف “نحن في طور عمل اتفاقیات مع الشركات في حین تولي منظمة الصحة العالمیة إلى منظمة معنیة بالتطعیمات أخذ الإنتاج الأول

للتطعیمات من جمیع المصانع” مستدركا بالقول “وبالتالي الاتفاقیة ستكون عن طریق ھذه المنظمة للحصول على التطعیمات أما الانتاجالثاني سیكون عن طریق الشركات بشكل مباشر”.

وبسؤاله عن الإجراءات الصحیة التي سیتم اتباعھا تجاه القادمین إلى البلاد مع بدء المرحلة الأولى من تشغیل الرحلات التجاریة في مطار الكویت الدولي مطلع أغسطس المقبل قال إنه تم اعتماد الحجر المنزلي بمجرد القدوم إلى البلاد لمدة 14 یوما للتأكد من عدم إصابة المسافر بالعدوى مع إلزامه بضرورة تسجیل بیاناته في تطبیق «كویت مسافر» وارتداء السوار الإلكتروني المخصص لذلك.

وأضاف أنه سیتم الأخذ بنتائج فحوصات الخلو من فیروس كورونا «بي.

سي.

آر» من مختبرات ومراكز صحیة معتمدة في دول القدوم موضحا أن وزارتي «الصحة» و«الخارجیة» تنسقان حالیا في ھذا الشأن.

ولفت إلى أنه سیتم أخذ نحو 500 عینة عشوائیة یومیا في مطار الكویت الدولي للقادمین إلى البلاد فور الوصول لفحصھم وذلك للتأكد من صحة نتائج الشھادات الطبیة.

«إع»