وزارة الصحة: 753 إصابة جدیدة بفيروس كورونا .. و4 حالات وفاة

24 يوليه 2020 || أعلنت وزارة الصحة الیوم الجمعة تسجیل 753 إصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد «كوفید – 19» خلال الأربع والعشرين ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 62625 حالة في حین تم تسجیل 4 حالات وفاة إثر إصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 425 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بین الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ753 السابقة تضمنت 482 حالة لمواطنین كویتیین بنسبة بلغت 01ر64 في المائة و271 حالة لغیر الكویتیین بنسبة 99ر35 في المائة.

وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحیة بواقع 199 حالة في منطقة الأحمدي الصحیة و178 حالة في منطقة الفروانیة الصحیة و165 حالة في منطقة الجھراء الصحیة و126 حالة في منطقة حولي الصحیة و85 حالة في منطقة العاصمة الصحیة.

وأشار إلى أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 129 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض «كوفید – 19» وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 9285 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنھى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضیة 11 شخصًا بعد القیام بكل الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن یستكملوا مدة لا تقل عن 14 یومًا في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارًا من تاریخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وبین أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضیة بلغ 4603 مسحات لیبلغ مجموع الفحوصات 479411 فحصًا.

وجدد السند الدعوة للمواطنین والمقیمین لمداومة الأخذ بكل سبل الوقایة وتجنب مخالطة الآخرین والحرص على تطبیق استراتیجیةالتباعد البدني، موصیًا بزیارة الحسابات الرسمیة لوزارة الصحة والجھات الرسمیة في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصیات وكل ما من شأنه المساھمة في احتواء انتشار الفیروس.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق الیوم شفاء 668 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضیة لیبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفید – 19» 52915 حالة.