«الصحة»: 684 إصابة جديدة ب«كورونا» والاجمالي 63309 وتسجيل 4 حالات وفاة

25 يوليه 2020 ||أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت تسجيل 684 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد«كوفيد-19» خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة فيالبلاد إلى 63309 حالات في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبحمجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 429 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتهاوأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الإصابة ال684 السابقة تضمنت 422 حالة لمواطنين كويتيينبنسبة بلغت 7ر61 في المئة و262 حالة لغير الكويتيين بنسبة 3ر38 في المئة.

وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 203 حالات في منطقة الاحمديالصحية و170 حالة في منطقة الجهراء الصحية و158 حالة في منطقة الفروانية الصحيةو87 حالة في منطقة حولي الصحية و66 حالة في منطقة العاصمة الصحية.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 123 حالة ليصبحبذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد-19» وما زالتتتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9273 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحيالمؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضية 8 أشخاص بعد القيام بكل الإجراءاتالوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجرالمؤسسي.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 3909 مسحات ليبلغ مجموع الفحوصات 483320 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطةالآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحساباتالرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصياتوكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 692 إصابة خلال ال24 ساعةالماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفيد-19» 53607 حالات.