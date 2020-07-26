الدلال: طلب نيابي بتخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة للاطلاع على رؤية «التربية» تجاه العملية التعليمية

أعلن النائب محمد الدلال عن تقديمه وعدد من النواب طلبا لتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقبلة للإطلاع على رؤية وتصور وخطط وزارة التربية تجاه العملية التعليمية خاصة في ظل اقتراب موعد عودة المدارس.

وقال الدلال في تصريح بمجلس الأمة اليوم إن هناك اشكالية في تعامل الحكومة مع قضيتي التعليم والاقتصاد اللذين لم تتبلور الصورة الواضحة حيال التعامل مع أي منهما حتى الآن، مشيدا بمتابعة اللجنة التعليمية البرلمانية المستمرة حيال تلك القضية.

وأكد الدلال أن قضية التعليم اصبحت الشغل الشاغل لكل الأسر حاليا ، معتبرا أن الجهود المبذولة من وزارة التربية ليست كافية.

وأوضح أن هناك معاناة في عملية التعليم عن بعد ومازالت تلك المعاناة موجودة، نظرا لوجود نقص وعدم وضوح الخطة ومدى صلاحيتها للتطبيق العملي في المرحلة المقبلة سواء استمرت أزمة كورونا أم ما بعد تلك الأزمة، مضيفاً أن هناك أسئلة عديدة بحاجة إلى إجابات واضحة.

وقال الدلال إن المدارس الخاصة لا تتعاطى جيداً مع أولياء الأمور وتفرض رسوماً عالية وتطالب أيضاً بالرسوم السابقة رغم عدم قيامهم بمسؤولياتهم خلال الأزمة وتفكر أيضاً بزيادة الرسوم في المرحلة المقبلة، مطالبا بموقف صارم تجاه تلك التصرفات.

وفيما يخص البعثات الدراسية قال الدلال إنه لا يوجد حتى الآن حسم تجاه ذلك الأمر وان التعليم العام تأخر بسبب الأزمة، متسائلاً لماذا لم تكن هناك نسبة محددة ومقررة للبعثات تجاه من أنهى دراسته خصوصا أن القبول الآن به أصبح به مشكلة في العالم كله.

وتساءل أنه في حال ذهاب الطلاب للمدارس 3 أو 4 ساعات واستكمال اليوم الدراسي عن طريق الأونلاين، فمن يضمن صحة هؤلاء الطلاب خاصة أن معظم الأمراض تنقل عن طريق الاختلاط في المدارس، وكيف لنا أن نضمن نظافة دورات المياه أو المقاصف أو تزاحم الطلاب؟

ومن جهة أخرى أعرب الدلال عن خالص التمنيات والدعاء بالشفاء لسمو أمير البلاد -حفظه الله- قائلا “دعاء أهل الكويت وكل من يعرف قدر ومكانة صاحب السمو الأمير أن يمن الله عليه بالصحة والعافية والشفاء وأن يرجع إلى الكويت سالماً غانماً بإذن الله”.