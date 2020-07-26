الغانم : تشرفت اليوم بلقاء سمو نائب الأمير وولي العهد واستمعت إلى توجيهاته ونصائحه

26 يوليه 2020 || قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ان مايصل من أخبار بشأن صحة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مطمئنة جدا، سائلا المولى تعالى أن يعجل في شفائه ورجوعه الى وطنه وشعبه قريبا.

واضاف الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم” ندعو المولى عز وجل بأن يكلل رحلة استكمال علاج سمو أمير البلاد بالنجاح إن شاء الله وأن يعود إلى البلاد سالما معافى في أقرب وقت ممكن “.

وذكر الغانم “الأخبار التي تصلنا بحمد الله مطمئنة وأنا شخصيا متفائل لأنه ليس فقط الشعب الكويتي يدعو لسموه وإنما الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع يدعو لهذا القائد العظيم بالشفاء العاجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى المجيب للدعوات أن يستجيب لهذا الدعاء”.

واوضح الغانم انه نقل خلال استقباله اليوم لسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الكويت ألينا رومانوسكي تقدير البرلمان الكويتي لما قامت به الرئاسة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية من إرسال طائرة الرئاسة الطبية لنقل حضرة صاحب السمو أمير البلاد، وكل ما تم تقديمه من دعم وعون سواء كوادر أو طواقم طبية.

من جانب اخر قال الغانم “تشرفت اليوم بلقاء سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، واستمعت إلى توجيهاته ودعمه وتأكيده على تعزيز دولة المؤسسات وأهمية البرلمان”.

وأشار الغانم إلى انه سيكون هناك لقاء لاعضاء مكتب المجلس مع سمو نائب الأمير وولي العهد يوم الاربعاء المقبل للاستماع إلى توجيهاته ونصائحه.

وفيما يخص الشأن البرلماني كشف الغانم عن تسلمه كتاب من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح برد الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية «قانون مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة» وذلك وفقاً للمادة 66 من الدستور.

وذكر الغانم انه تسلم ايضا طلب مقدم من عشرة نواب بشأن تخصيص ساعتين من الجلسة القادمة لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمسيرة التعليم العام والخاص والتعليم العالي.

واشار الغانم الى تسلمه طلب مقدم من عشرة نواب لعقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون بشأن إنشاء المنطقة الشمالية المحال إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

وفي ختام تصريحه اوضح الغانم انه سيكون هناك اجتماع لمكتب المجلس يوم الثلاثاء القادم سيقرر فيه المكتب موعد الجلسة القادمة، مضيفا “سأخبركم مباشرة عن هذا الأمر فور انتهاء الاجتماع”.