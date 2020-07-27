الدلال يدعو إلى وضع خارطة طريق لإنجاز التشريعات خلال الفترة المتبقية من عمر المجلس

27 يوليه 2020 || طالب النائب محمد الدلال رئيس مجلس الأمة وأعضاء مكتب المجلس بتحديد خارطة طريق للفترة الوجيزة المتبقية في عمر المجلس للتركيز على الموضوعات التي تهم الوطن والمواطنين.

وقال الدلال في تصريح صحافي بمجلس الأمة اليوم إن الفترة المتبقية من عمر مجلس الأمة ليست طويلة، مؤكدا ضرورة التركيز على مجموعة من التشريعات التي تخدم المواطنين وتساهم في مواجهة الفساد والحرص على بعض القضايا الرئيسة التي تصب في صالح البلد.

ولفت الدلال إلى أهمية وضع خارطة لإنجاز هذه التشريعات، مبينا أن هناك جلسات لإقرار الميزانيات والحسابات الختامية ، إضافة الى وجود العديد من القوانين التي تحتاج الى الإنجاز خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى الطلب المقدم بشأن تحديد جلسة خاصة لمناقشة ملف المنطقة الشمالية «مدينة الحرير» بكل أبعاده، لافتاً إلى أن هناك مشروعا بقانون يناقش الآن في اللجنة المالية في هذا الشأن وقطعت فيه شوطا.

وبين الدلال أن بعض النواب نبهوا إلى أن الوقت المتبقي قصير والقانون على وشك الانتهاء منه في اللجنة المالية، داعياً مكتب المجلس إلى دمج الجلسة الخاصة بشأن المنطقة الشمالية مع تقرير اللجنة المالية بهذا الشأن بعد انتهاء اللجنة منه.

وقال إن القانون إذا تمت مناقشته مباشرة فمن الممكن أن يزيد موارد الدولة ويوفر وظائف للمواطنين ويساهم في تقدم البلد في كل الجوانب مع الضوابط التي تناسب طبيعة المجتمع الكويتي، متسائلاً ” لماذا نناقشه مرتين في الجلسة الخاصة ومرة أخرى إذا قدم التقرير للمجلس؟”.

واضاف الدلال ” إذا أعد القانون من اللجنة المالية ليعرض على المجلس حينها يناقش كأحد القوانين المدرجة على جدول الأعمال”، داعيا إلى التركيز في الفترة المقبلة على ما يخدم المجتمع الكويتي.