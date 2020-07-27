الغانم: تسلمت استجوابا من النائب شعيب المويزري لوزير الداخلية من 3 محاور

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تسلمه استجوابا مقدما من النائب شعيب المويزري إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح.

وأضاف في تصريح مقتضب أن الاستجواب مكون من ثلاثة محاور وتم إبلاغ رئيس الحكومة والوزير الصالح به تطبيقا للمادة 135، موضحا أنه سيدرج في أول جلسة مقبلة سيتم تحديد موعدها بعد اجتماع مكتب المجلس غدا .

وكان النائب شعيب المويزري قد أعلن تقديمه لاستجواب إلى وزير الداخلية أنس الصالح من 3 محاور، تضمنت:

1- تربح من المنصب الوزاري

2- مخالفة استعمال صلاحية السلطة

3- تزوير وعبث بقيد الناخبين