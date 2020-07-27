«الصحة»: 606 إصابات جديدة بـ«كورونا» بإجمالي 64379 وتسجيل 5 حالات وفاة

27 يوليه 2020 || أعلنت وزارة الصحة عن تسجیل 606 إصابات جدیدة بمرض كورونا المستجد«كوفید-19 » خلال الـ24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 64379 في حین تم تسجیل 5 حالات وفاة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 438 .

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لـ اليوم إن من بین الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ606 السابقة تضمنت 358 حالة لمواطنین كویتیین بنسبة بلغت 08ر59 في المئة و248 حالة لغیر الكویتیین بنسبة 92ر40 في المئة.

وبالنسبة إلى توزع الإصابات حسب المناطق الصحیة أوضح أنھا جاءت بواقع 170 في منطقة الأحمدي الصحیة و152 في منطقة الفروانیة الصحیة و152 في منطقة الجھراء الصحیة و70 في منطقة حولي الصحیة و62 في منطقة العاصمة الصحیة.

وعن آخر المستجدات في أقسام العنایة المركزة لفت إلى أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة بداخلھا بلغ 121 لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض «كوفید-19» وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 8884 .

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنھى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ24 ساعةالماضیة 64 شخصا بعد القیام بكل الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن یستكملوا مدة لاتقل عن 14 یوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاریخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وبین أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال الـ24 ساعة الماضیة بلغ 3828 لیبلغ مجموع الفحوصات 489566.

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