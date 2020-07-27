الغانم: تسلمت استجوابا من النائب المويزري لوزير الداخلية وسيدرج على جدول أعمال أول جلسة مقبلة

27 يوليه 2020 || أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن تسلمه اليوم استجوابا من النائب شعيب المويزري لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح مكونا من 3 محاور.

وقال الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم إنه ووفقا للمادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تم إبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح والوزير الصالح بهذا الاستجواب وإرسال نسخة منه إليهما.

وذكر الغانم أنه وفقا للإجراءات اللائحة أدرج الاستجواب على جدول أعمال أول جلسة مقبلة، مضيفاً ” موعد الجلسة المقبلة سيتم إبلاغكم به بعد اجتماع مكتب المجلس يوم غد”.