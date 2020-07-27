لجنة إعادة تشغيل مطار الكويت تبحث الاستعدادات النهائية لانطلاق التشغيل السبت المقبل

27 يوليه 2020 || بحثت اللجنة العلیا لإعادة تشغیل الرحلات التجاریة في مطار الكویت الدولي الیوم في اجتماعھا الخامس برئاسة رئیسالطیران المدني الشیخ سلمان الحمود الاستعدادات النھائیة لانطلاق التشغیل التجاري یوم السبت المقبل.

وقال مقرر اللجنة العلیا سعد العتیبي لـ إن الاجتماع استعرض تحدید المسؤولیات لكل الجھات الحكومیة وغیر الحكومیة المعنیة العاملة في مطار الكویت التي جاءت في الدلیل الإرشادي للجھات العاملة الذي تم اعتماده بشكل نھائي.

وأضاف العتیبي أن اللجنة أصدرت الیوم الدلیل الإرشادي الخاص بالمسافرین باللغتین العربیة والإنجلیزیة والذي یتضمن إرشادات وتعلیمات عامة وتعلیمات ومتطلبات رحلات المغادرة وتعلیمات ومتطلبات رحلات الوصول والأسئلة والاستفسارات» حیث سیتم نشره في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر أنه تم اطلاق منصة جدیدة للمسافرین على شبكة الإنترنت باسم «كویت – مسافر» لتقدیم الخدمات الإلكترونیة لجمیع الركاب المسافرین المغادرینوالقادمین.

وأوضح أنه ینبغي على جمیع المسافرین التسجیل بالموقع المتوفر باللغتین الإنجلیزیة والعربیة وللتسجیل من خلال الموقع التالي«com.

kuwaitmosafer» وإدخال البیانات المطلوبة عن تفاصیل رحلة الطیران التي ستسمح لھم بحجز المواعید لاختبار ال «PCR » عند الحاجة.

وأكد العتیبي أن اللجنة اعتمد عدة متطلبات لإعادة التشغیل التجاري منھا منصة «كویت – مسافر» الذي تم طرحه أخیرا لتسھیل إجراءات السفر وإصدار كل الاشتراطات وإجراءات العمل الخاصة لكل الجھات الحكومیة وشركات الطیران.

وشدد على أھمیة تقید المسافرین بالاشتراطات الصحیة من حیث ارتداء الكمامات والقفازات واستخدام المعقمات والالتزام بالتباعد الجسدي داخل مباني

المطار.

«إع»