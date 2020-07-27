دبلوماسي أمريكي: الولايات المتحدة تكن احتراما كبيرا لصاحب السمو وعلاقاتنا مع دولة الكويت قوية ومتينة

27 يوليه 2020 || أكد الممثل الأمریكي الخاص لإیران وكبیر مستشاري السیاسات لوزیر الخارجیة الأمریكي براین ھوك الاحترام الكبیر الذي تكنه الولایات المتحدة لسمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح “الذي له مكانة خاصة لدینا ولدى قادة ورؤساء دول المنطقة والعالم”.

وقال براین في مؤتمر صحفي عن بعد مع وسائل الإعلام الكویتیة بمناسبة زیارته الرسمیة إلى دولة الكویت الیوم الاثنین إن صداقة متینة تجمع سمو أمیر الكویت والرئیس الأمریكي دونالد ترامب وھذا یعكس الروابط المتینة والمستمرة والقویة بین البلدین الصدیقین معربا عن أطیب التمنیات لسموه بالشفاء العاجل.

وأضاف أن الصداقة بین الولایات المتحدة ودولة الكویت تمثلت في ما قاله الرئیس ترامب لدى زیارة صاحب السمو إلى واشنطن في عام 2018 والاحترام لكبیر الذي تكنه الولایات المتحدة لسموه ومكانته الخاصة.

وأشاد براین بقوة ومتانة العلاقات الاستراتیجیة والشراكات المتعددة التي تربط بین دولة الكویت والولایات المتحدة منوھا بأھمیة الدور الكویتي إقلیمیا ودولیا وجھودھا حیال التحدیات الماثلة في المنطقة وبدورھا في وحدة الصف الخلیجي.

وقال إنھ عقد اجتماعین الیوم مع سمو الشیخ صباح الخالد رئیس مجلس الوزراء ووزیر الخارجیة الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد وكانت محادثات مثمرة ومتعددة الأوجه وتناولت مناقشة أبرز ملفات المنطقة وحفظ الأمن والسلم فیھا وأھمیة العمل الجماعي لتخفیف التوتر فیھا.

وأعرب عن التقدیر للتقییم الذي سمعه من المسؤولین الكویتیین لما ھو حاصل في المنطقة والتحدیات المشتركة التي تواجھھا مجددا التزام بلاده بأمن المنطقة والعمل وفق استراتیجیة العمل الجماعي ومنع كل ما یمكن أن یؤثر على استقرارھا أو البنیة التحتیة للصناعة النفطیة وحریة الحركة الملاحیة على امتداد الخلیج.

ولفت إلى أن ھناك تطورا وتنسیقا كبیرین لمواجھة التحدیات التي تشترك دول مجلس التعاون الخلیجي والولایات المتحدة في مواجھتھا مشیرا إلى أھمیة استراتیجیة العمل الجماعي مع ھذه الدول واستمراره.

وشدد على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحفظ الأمن والسلم في المنطقة والعالم ومنع انتشار الأسلحة وسباق التسلح ومكافحة الإرھاب ومنع وصول الأسلحة إلى بؤر التوتر.

وردا على سؤال عن جھود دولة الكویت في وحدة الصف الخلیجي قال براین إننا “نؤكد خلال زیارتنا للكویت على أھمیة وحدة مجلس التعاون الخلیجي لمواجھة التھدیدات ونثمن استمرار جھود المصالحة الكویتیة التي أدت دورا كبیر في ھذا الموضوع لسنوات بقیادة سمو الأمیر ولدى الكویت فریق متمكن یعتمد علیھ في العمل على تحقیق المصالحة الخلیجیة خصوصا أن الأزمة الخلیجیة طالت أكثر مما ینبغي.

وأشار إلى أھمیة تمدید قرار مجلس الأمن بحظر بیع وشراء الأسلحة المفروض على إیران منذ 13 عاما في تحقیق الاستقرار في المنطقة والعالم ومنع سباق التسلح.

«إع»