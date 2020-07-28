«تحسين بيئة الأعمال» البرلمانية تناقش لائحة الشراء والسجل العام في صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة

عقدت لجنة تحسين بيئة الأعمال اجتماعها اليوم لمناقشة موضوعي لائحة الشراء والسجل العام في الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وقال رئيس اللجنة النائب يوسف الفضالة في تصريح بمجلس الأمة عقب الاجتماع إن اللجنة تابعت مع ممثلي الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة المالية لائحة الشراء للمشروعات الصغيرة، لافتاً إلى أنه وفق إفادة المسؤولين فإن اللائحة انتهت وتم رفعها إلى وزير المالية براك الشيتان لاعتمادها.

ووجه الفضالة رسالة للوزير الشيتان بسرعة اعتماد تلك اللائحة حتى تتم الاستفادة من أوامر الشراء الموجودة في وزارات الدولة والاستفادة من الأموال التي يتم صرفها وخلق سوق للمبادرين في صندوق المشروعات.

وأكد أن سرعة اعتماد تلك اللائحة سوف يخلق سوقا جديدة لأصحاب المشروعات الذين يعانون هذه الأيام بسبب الحظر جراء وباء كورونا.

واضاف الفضالة أن اللجنة ناقشت كذلك السجل العام الموجود لدى الصندوق، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء منه ، موضحا ان من يعتقد أو يصنف نفسه مشروعاً صغيراً أو متوسطا يحق له التسجيل في هذا السجل.

وبين انه سيكون هناك دليل واضح وآلية عمل لهذا السجل لافتا الى انه ستكون هناك اجتماعات لاحقة للجنة، لمناقشة بعض الاقتراحات الأخرى التي طلب المسؤولون من اللجنة مهلة لدرستها.

وكشف الفضالة عن أنه ستكون بعد عيد الأضحى اجتماعات مع اللجنة الوزارية في مجلس الوزراء لسرعة اتخاذ الإجراءات والأخذ بالاقتراحات التي تقدمت بها اللجنة.