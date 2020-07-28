الغانم: الجلسة القادمة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إن مكتب المجلس قرر بأغلبية أعضائه أن تكون الجلسة القادمة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وأضاف الغانم، «ستكون هناك ترتيبات خاصة ما بين الأمانة العامة للمجلس ووزارة الصحة للقيام بفحص النواب والموظفين الذين سيحضرون الجلسة، وأدعو النواب إلى التعاون مع الأمانة العامة لإنهاء الفحوصات يوم الأثنين قبل موعد الجلسة».

وتابع الغانم، «جلسة 4 و 5 أغسطس جلسة عادية وإن دعت الحاجة ستمدد إلى يوم الخميس لإنهاء مجموعة من القوانين المهمة وسيكون ذلك بقرار من المجلس، وسأتحدث يوم غد إن شاء الله عن جدول الأعمال الذي سيرسل إلى النواب يوم السبت كالعادة».