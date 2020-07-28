الحرس الوطني يفرج عن الموقوفين انضباطيًّا بمناسبة عيد الأضحى

28 يوليه 2020 || أصدر وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي اليوم الثلاثاء قرارًا بالإفراج عن جميع منتسبي الحرس الوطني الموقوفين انضباطيًّا وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال الحرس الوطني في بيان صحفي إن القرار جاء بتوجيهات من القيادة العليا للحرس ممثلة بسمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، سائلًا الله العلي القدير أن يعيده على الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الرشيدة.