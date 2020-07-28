الغانم : مكتب المجلس قرر عقد جلسة مجلس الأمة العادية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين

28 يوليه 2020 || قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن مكتب المجلس قرر عقد جلسة مجلس الأمة العادية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، مبيناً أن الفحوصات الطبية للنواب والموظفين الذين سيحضرون الجلسة ستكون يوم الاثنين القادم.

وأضاف الغانم في تصريح صحفي عقب اجتماع مكتب المجلس اليوم أن المكتب ناقش عدة أمور من ضمنها موعد الجلسة القادمة وقرر بأغلبية أعضائه بأن تكون الجلسة يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس.

وذكر الغانم أنه ستكون هناك ترتيبات خاصة ما بين الأمانة العامة للمجلس ووزارة الصحة للقيام بفحص النواب والموظفين الذين سيحضرون الجلسة، مضيفاً “تم إنهاء هذه الترتيبات مع وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الحمود الصباح”.

ودعا الغانم النواب إلى التعاون مع الأمانة العامة لإنهاء هذه الفحوصات يوم الاثنين قبل موعد الجلسة.

وقال الغانم ” جلسة 4 و 5 أغسطس جلسة عادية وإن دعت الحاجة ستمدد إلى يوم الخميس لإنهاء مجموعة من القوانين المهمة وسيكون ذلك بقرار من المجلس، وسأتحدث إن شاء لله يوم غد عن جدول الأعمال الذي سيرسل إلى النواب يوم السبت كالعادة”.