«الصحة»: لا شراء للقاحات «كورونا» قبل اعتمادها من منظمات صحية عالمية

28 يوليه 2020 || قالت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء إن سعيها لتأمين لقاحات طبية تعمل مؤسسات بحثية عالمية على إنتاجها بغية مجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لا يعني إتمام التعاقد الشرائي قبل اعتمادها من منظمات صحية عالمية والتأكد من مأمونيتها وفاعليتها.

وأوضحت «الصحة» في بيان صحفي أن متابعة مستمرة تقوم بها إدارات ولجان معنية تتبع الوزارة بغية الوقوف على نتائج التجارب الحالية للقاحات في سبيل الحصول عليها في الوقت المطلوب حال ثبوت نجاحها وفاعليتها وكذلك التأكد من مأمونية استخدامها.

وأشارت إلى “التواصل المستمر” مع مؤسسات بحثية ومنظمات دولية منها التحالف العالمي للقاحات والتحصين «جافي» الذي يشكل شراكة صحية عالمية هدفها تأمين اللقاحات للجميع موضحة أن “التنسيق مع «التحالف» يعد خطوة استباقية لا سيما أن تأمين اللقاحات حتى في الظروف العادية يستغرق كثيرا من الوقت”.

وذكرت أن دول العالم تسعى جاهدة لتأمين بعض احتياجاتها المبكرة من اللقاحات التي يجرى تطويرها معربة عن تفهمها ل”الهاجس والتخوف الذي ينتاب البعض”.