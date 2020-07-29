الفضالة يطالب وزير التربية برفع نسبة الخصم على رسوم المدارس الخاصة إلى 50%

29 يوليه 2020 || طالب النائب يوسف الفضالة وزير التربية وزير التعليم العالي د.

سعود الحربي بإعادة النظر في قراره الخاص بتخفيض نسبة رسوم المدارس الخاصة إلى 25% وزيادة النسبة إلى 50% لتخفيف العبء على كاهل أولياء الأمور في ظل أزمة “كورونا”.

وقال الفضالة في تصريح صحفي بمجلس الأمة إن القرار غير مفهوم وأن نسبة الخصم غير كافية، متسائلاً على أي أساس تم إقرار تلك النسبة الضئيلة؟ وما الدراسات التي قام بها الوزير في هذا الشأن؟ مؤكدا أن هذا القرار اتخذ من دون دراسة كافية وواضحة.

وأضاف الفضالة أنه سبق أن طالب مرارا وتكرارا بضرورة تخفيض تلك الرسوم بحكم أن التعليم خلال الفصل الدراسي المقبل سيكون عن بعد.

وناشد الفضالة وزير التربية بحماية مصالح الناس وفقا للقسم الذي اقسم عليه ورفع نسبة الخصم إلى 50%، خاصة أن هذا التخفيض البسيط في ظل غياب نصف الهيئة التدريسية وفقا لقرار الوزير بأن يتم تدريس المواد الأساسية فقط لا يتماشى مع تلك المعطيات.

وأكد أن هذا القرار غير مدروس في ظل غياب نصف الهيئة التدريسية كما أن الخدمات التي تقدم في المدارس أيضا غير موجودة نظرا لإقرار التعليم عن بعد، مضيفا إذا كان هناك عدد من المدارس لديها مصاريف وتكاليف فإن مدارس عديدة ليس لديها ذلك.

وتمنى الفضالة في ختام تصريحه من الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة أن يرفع البلاء وأن يرجع أميرنا ووالد الجميع إلى أرض الوطن بصحة وعافية.