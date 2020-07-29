الرويعي: تلقينا تطمينات من سمو نائب الأمير وولي العهد بتحسن صحة سمو أمير البلاد

29 يوليه 2020 || قال أمين سر مجلس الأمة النائب د.

عودة الرويعي إن رئيس وأعضاء مكتب المجلس تلقوا تطمينات مبشرة من سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بشأن استقرار الأوضاع الصحية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأضاف الرويعي في تصريح بمجلس الأمة اليوم ” نبشر من خلال تلك التطمينات الشعب الكويتي باستمرار تحسن صحة سمو الأمير، ونتمنى لسموه العودة سالما غانما معافى ليكون بين أهله وابنائه في الوطن الحبيب”. وأكد الرويعي أن سمو نائب الأمير دعا من خلال توجيهاته المعهودة إلى التكاتف مع الرئيس والأعضاء من أجل الكويت ومن أجل إكمال مسيرة دولة المؤسسات ودولة القانون”.

وأضاف ان “الحديث تطرق إلى القضايا التي يجري الحديث حولها حاليا مثل قضايا الفساد، وان سموه أكد ان الجهات القضائية هي من تتولى الفصل في تلك القضايا”.