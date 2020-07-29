الغانم: تشرفنا بلقاء سمو نائب الأمير واستمعنا بحرص لتوجيهاته السديدة

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن أعضاء مكتب المجلس تشرفوا بلقاء سمو نائب الأمير؛ «حيث طمأننا على صحة سمو الأمير، واستمعنا بحرص لتوجيهاته السديدة»، معربا عن اعتزازه بشهادة سمو نائب الأمير بحقه.

وأضاف في تصريح إلى الصحافيين «استمعنا بحرص شديد لنصائح سمو نائب الأمير وتوجيهاته السديدة والتي شدد فيها على التعاون مع السلطة التنفيذية وهو الحاصل الآن بين السلطتين، وأكرمني سموه بكلماته تجاه شخصي المتواضع ودعوته للنواب بالتعاون مع الرئاسة في إنجاز كل التحديات وهذا دافع قوي وشهادة شخصيا أعتز بها من سمو نائب الأمير ونعاهده أننا سنكون على العهد في تلبية طموحات سموه وطموحات الشعب الكويتي» .

وقال الغانم استمعنا إلى توجيهات سموه في العديد من الموضوعات المهمة واستفدنا من خبرته في توجيهنا إلى المسار الصحيح .

من جانب آخر، جدد الغانم دعوته للنواب والموظفين بالتعاون مع الأمانة العامة من أجل إجراء الفحص الطبي الأحد والاثنين المقبلين كي تظهر النتيجة قبل جلسة الثلاثاء .

وبين الغانم أن استجواب وزير المالية براك الشيتان المدرج على جدول الأعمال استوفى المدة القانونية، وأي تأجيل للمناقشة يحب أن يكون بقرار من المجلس، أما استجواب وزير الداخلية أنس الصالح فيملك الوزير إذا شاء أن يؤجل دون الحاجة إلى موافقة المجلس.

وأوضح أن على جدول الأعمال طلب نقاش مقدم من النواب الرومي والهاشم والدوسري والفضل والرويعي بتخصيص ساعة لمناقشة قضية الصندوق الماليزي وبعدها مناقشة التعليم خلال ساعتين وبعدها لدينا نحو 6 قوانين جاهزة نأمل الانتهاء من أكبر قدر منها.