الشطي: توجيهات سمو نائب الأمير وولي العهد بضرورة التمسك بالقانون والقيم والمكتسبات الدستورية

29 يوليه 2020 || قال النائب خالد الشطي إن سمو نائب سمو الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح شدد خلال استقباله رئيس وأعضاء مكتب مجلس الأمة اليوم على ضرورة التمسك بالقانون والقيم والمكتسبات الدستورية.

وأضاف في تصريح بمجلس الأمة اليوم ” لقد تلقينا من سمو نائب الأمير تطمينات بأن الحالة الصحية لسمو الأمير مستقرة وإن شاء الله سوف تكون في تحسن لذلك ألتمس من الله العلي القدير وبدعاء جميع الصالحين مِن الشعب الكويتي عودة سمو الأمير الى ارض الوطن معافى من أي مرض وسقم”.

وقال الشطي ” لقد استمعنا الى توجيهات سموه ونصائحه التي تخرج من قلب الأب الى قلوب ابنائه؛ حيث أكد سموه أهمية وجود تعاون مثمر ومستمر بين المجلس والحكومة، إضافة الى التعاون داخل مجلس الأمه فيما بين الأعضاء وبعضهم وما بينهم وبين رئاسة المجلس من جهة أخرى”.

وأكد أنه “في مثل الظروف الحالية نحن في أمس الحاجة إلى التمسك بثوابتنا الوطنية والسير دائما على النهج الدستوري بما يحقق ثوابت الوطن”.

وطالب الشطي في هذا الصدد بعدم الالتفات إلى ما تثيره بعض الحسابات المشبوهة والمنصات الاعلامية التي توجه من الخارج لبث الاشاعات وضرب الوحدة الوطنية والقيم الدستورية و الاستقرار الداخلي.

وشدد الشطي على انه ” طالما تمسكنا بالدستور وبثوابتنا الدستورية فإن الاستقرار إن شاء الله سيكون دائما”، مطالبا بالعمل لتحقيق ذلك وعدم إفساح أي فرصة لأيادي العابثين، كما طالب وزير الداخلية بضرورة الاستمرار في كشف ملفات الفاسدين.

واعتبر أن الخطوات التي تم اتخاذها في العديد من الملفات “خطوات جبارة” مؤكدا أهمية الاستمرار في كشف الفاسدين، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك ثوابت دستورية في ان المتهم بريء حتى تتم إدانته بحكم قضائي نهائي وبات”.

وأكد الشطي أنه ” ليس كل من ورد اسمه في التحقيقات بخصوص قضية ما فاسدا ونصدر عليه أحكاما، لافتا الى أن هذه المسيرة التي بدأت على يد وزير الداخلية يجب ان تحصل على كل الدعم لملاحقة متهمي غسيل الأموال لدعم الإرهاب ومحاكمتهم”.

واعتبر أن ” الخطوات التي بدأت مباركة وتستحق منا الإشادة كونها خطوات تسير في إطار جهود مكافحة الفساد الذي تأخرنا فيه مؤكدا أن هذه الخطوات جريئة ومن واجبنا أن نشد على يد وزير الداخلية وأن نطالبه بالاستمرار فيها”.