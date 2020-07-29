وزير التربية يصدر قرارا يلزم المدارس الأجنبية بتفعيل التعليم عن بعد

29 يوليه 2020 || أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي قرارا بشأن التزام المدارس الخاصة الأجنبية بتفعيل التعليم عن بعد وتفعيل منصات التعليم الإلكتروني.

وذكرت وزارة التربية في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن تفعيل منصات التعليم يأتي بموجب القرار الوزاري رقم «60 لسنة 2020» في استكمال العام الدراسي 2019/2020 ومتابعة الدراسة بوسائل التعليم عن بعد وذلك للطلاب الذين لم يلتحقوا بنظام التعليم عن بعد في حينه.

وأوضح البيان أن القرار نص على أن يكون التحاق الطلاب من هذا القرار في التعليم عن بعد بغرض استكمال ومتابعة العام الدراسي 2019/2020 إلزاميا اعتبارا من 4 أغسطس المقبل ولمدة خمسة أسابيع ويراعى أن يكون التقويم الدراسي 2020/2021 تاليا لانتهاء فترة الاستكمال المحددة بهذا القرار.

ولفت الى أنه على المدارس الخاصة المشمولة بهذا القرار الالتزام بالخطة الدراسية ووسائل وآليات التقييم بحسب ما نظمة القرار رقم «14550/2020» بشأن ضوابط الخطة الدراسية وآليات تقييم الطلاب في نظام التعليم عن بعد في مدارس التعليم الخاص الأجنبية للعام الدراسي 2019/2020.

وذكر أن هذا القرار يسري اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

وكان الحربي قد أصدر قرارا بإعادة تنظيم الرسوم الدراسية المقررة على طلاب المدارس الخاصة العربية الأهلية النموذجية للعام الدراسي 2019/2020.

وقالت وزارة التربية في بيان صحفي اليوم الأربعاء القرار يشمل المراحل الدراسية من رياض الأطفال حتى الصف ال11 وذلك بإعفائهم من الرسوم الدراسية المقررة اعتبارا من 26 فبراير الماضي.

وأضافت أن القرار نص على استمرار سريان أحكام المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم «10 لسنة 2018» على المدارس التي يثبت مخالفتها لأحكام المادة الأولى من هذا القرار.

وأوضحت أن القرار يسري اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

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