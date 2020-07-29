وزير التربية يصدر قرارا بشأن آلية استكمال العام الدراسي «2019-2020»

29 يوليه 2020 || أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي قرارا بشأن آلية استكمال العام الدراسي 2019/2020 بعد توقفه بسبب جائحة كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وذكرت وزارة التربية في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن القرار نص فيما يخص مرحلة رياض الأطفال أن ينقل الطفل إلى المستوى الأعلى والمرحلتين الإبتدائية والمتوسطة فينقل المتعلم المقيد إلى الصف الذي يليه.

وأشار البيان إلى أن القرار نص فيما يتعلق بصفوف النقل في المرحلة الثانوية على أن ينقل كل متعلم مقيد ولديه درجة «أعمال أو امتحان» في جميع المجالات الدراسية حتى نهاية الفترة الدراسية الأولى إلى الصف الذي يليه.

وأوضح أنه يحق للمتعلم الذي ليس لديه درجة امتحان بسبب الغياب بعذر مقبول عن الفترة الدراسية الأولى دخول الامتحان المقرر في منهج الفترة الدراسية الأولى ويسمح لمن يرغب بتحسين المعدل بإعادة السنة ولا تحتسب من ضمن سنوات البقاء.

ولفت إلى أنه يسمح بتعديل المعدل التراكمي للعام الدراسي الحالي فقط وترحيل جزء منه إلى العام الدراسي المقبل وتضمين مناهج العام الدراسي المقبل المهارات الأساسية المخصصة للفترة الدراسية الثانية «6 أسابيع» للعام الدراسي 2019/2020.

وبين أنه فيما يخص استكمال العام الدراسي للصف ال12 فسيتم إلغاء الامتحانات التحريرية الورقية للفترة الدراسية الثانية وتقييم المتعلمين في المجال الدراسي للفترة الدراسية الثانية من خلال التفاعل والمشاركة والحضور والغياب والواجبات والتقارير من خلال البوابة التعليمية.

وأوضح أنه يحق للمتعلم الذي ليس لديه درجة امتحان بسبب الغياب بعذر مقبول عن للفترة الدراسية الأولى دخول الامتحان المقرر في منهج للفترة الدراسية الأولى ويحصل المتعلم على الدرجة الكاملة للفترة الدراسية الثانية في المواد العملية «حاسوب – بدنية – اختيار حر».

وأضاف أنه يتم حرمان المتعلم الذي لديه قرار حرمان أو أكثر للفترة الدراسية الأولى في مجال دراسي «من درجة الأعمال ودرجة الامتحان» من درجة الامتحان فقط ويعطى درجة الأعمال التي حصل عليها قبل الحرمان وذلك للعام الدراسي 2019/2020 فقط وذلك لجميع الصفوف.

وأشار إلى أن القرار نص كذلك على أنه يحق للمتعلم التقدم لامتحانات الدور الثاني في منهج الفترة الدراسية الثانية «المنهج المعدل 6 أسابيع» إذا كان راسبا في ثلاثة مجالات دراسية فأقل وإذا كان متغيبا بعذر مقبول عن الفترة الدراسية الثانية في مجال دراسي واحد أو أكثر «ما لم يكن راسبا في أكثر من ثلاث مجالات دراسية».

وعن طلبة المنازل والمتعلمين المتغيبين بعذر مقبول عن الفترتين الدراسيتين الأولى والثانية فقد ذكر أن امتحانهم يكون في المنهج الكامل «منهج الفترة الدراسية الأولى بالإضافة إلى المنهج المعدل الذي تمت مواءمته للفترة الدراسية الثانية».

وأشار بيان الوزارة إلى أن ما ورد في القرار يطبق على مدارس التعليم العام والتعليم الديني ومراكز تعليم الكبار والمدارس الأهلية في التعليم الخاص ومدارس التربية الخاصة التي تطبق منهج التعليم العام ويستثنى منه كل ما يتعارض معه من الوثائق الأساسية للمراحل التعليمية المختلفة والقرارات المنظمة.

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