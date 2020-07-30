مسؤول أممي: الكويت أظهرت نهجا مثاليا لمعالجة مسائل تجارة الاقامات

30 يوليه 2020 || قال ممثل الأمین العام للأمم المتحدة والمنسق المقیم لدى دولة الكویت الدكتور طارق الشیخ إن دولة الكویت أظھرت نھجا مثالیا لمعالجة المسائل المتعلقة بالاتجار بالاقامات مؤخرا.

جاء ذلك في تصریح للشیخ نقله اليوم بیان صحفي صادر عن مكتب الأمم المتحدة في الكویت بمناسبة الیوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي یصادف ال30 من یولیو من كل عام.

وأوضح الشیخ أن الحكومة الكویتیة استخدمت نھجا حازما في التعامل مع من یثبت علیة صفة الإتجار بالإقامات من شركات وأیضا كل من یسر لتلك الجریمة من موظفین رسمیین أو غیر رسمیین.

وأضاف أن ذلك ما شھدناه خلال الأشھر القلیلة الماضیة بتوجیھات سامیة ومشددة من القیادة الحكیمة لسمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى الحكومة بقیادة سمو الشیخ صباح الخالد رئیس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن الحكومة قامت كذلك بفتح الباب على مصراعیھ في عمل إنساني جلیل لكل المخالفین لقانون الإقامة للأجانب بالمغادرة الطوعیة لبلادھم على نفقة حكومة دولة الكویت حیث وفرت للمتقدمین للعفو مراكز إیواء مجھزة بصورة لائقة للاقامة بھا لحین السماح بسفرھم لدولھم.

ولفت إلى أن حكومة دولة الكویت أرست قیما وأخلاقیات عالیة المستوى في مكافحة الاتجار في الاقامات وضمان الالتزام بالمعاییر الدولیة والالتزام باتفاقیات الأمم المتحدة بدقة وصرامة في تطبیق القانون.

وأفاد الشیخ أن موضوع الیوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2020 یركز على المسؤولین عن منع ذلك على أرض الواقع وھم الأشخاص الذین یعملون في قطاعات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعیات الحقوقیة المختلفة.

من جھتھا قالت رئیسة بعثة المنظمة الدولیة للھجرة في دولة الكویت إیمان عریقات وفق البیان إن المنظمة الدولیة للھجرة تعمل بشراكة وثیقة امتدت لاكثر من 25 عاما مع حكومة دولة الكویت لاستكشاف وسائل وطرق معالجة القضایا ذات الصلة والتكیف مع الطرق المختلفة ومنھا الاستجابة اللازمة للازمة الحالیة.

وأضافت عریقات أنه مع تفشي جائحة كورونا المستجد «كوفید – 19 «أصبح ضحایا جریمة الاتجار بالأشخاص ممن وقعوا في أیدي الجناة أكثر عرضة للخطر إذ یواجھوا مخاطر أكبر تھدد حیاتھم الأمر الذي یتطلب من الحكومات تقدیم تدخل فوري بالتعاون مع الھیئات المعنیة.

ولفتت إلى اتخاذ الكویت تدابیر صارمة لحمایة الضحایا المتاجر بھم ومنع جرائم الاتجار ومحاكمة الجناة منذ المصادقة على القانون «رقم 91 لسنة 2013 «بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتھریب المھاجرین.

وبینت أن المنظمة الدولیة للھجرة في دولة الكویت تعمل على نطاق واسع بالتعاون مع مختلف الجھات الحكومیة والمنظمات الأممیة والمنظمات غیر الحكومیة والقطاع الخاص والسلك الدبلوماسي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وأشارت إلى أن المنظمة الدولیة للھجرة قامت خلال السنوات السابقة بالتعاون مع كل من وزارات الخارجیة والداخلیة والاعلام بتنظیم أربع حملات توعویة للجمھور لتسلیط الضوء على جریمة الاتجار بالأشخاص.

وأضافت أنھا نظمت أیضا العدید من ورش العمل والدورات التدریبیة والجولات الاستطلاعیة والمنتدیات بالتعاون مع الھیئة العامة للقوى العاملة لموظفي القطاعات الحكومیة والعاملین بالقطاع الاعلامي وأعضاء المجتمع المدني ومنتسبي السلك الدبلوماسي لتعزیز معرفتھم بالاتجار بالأشخاص وتحدید الضحایا المحتملین لھذه الجریمة ووسائل مكافحتھا.

بدوره قال ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة لدى مجلس التعاون الخلیجي القاضي حاتم علي بحسب البیان إن المكتب یدعم البلدان لمنع الاتجار بالاشخاص ومجابھتھ من خلال تنفیذ بروتوكول الاتجار بالأشخاص.

وأضاف أن جائحة «كورونا» ضخمت مخاطر الاتجار بالبشر مشیرا إلى أن فقدان الوظائف وتزاید الفقر وإغلاق المدارس وزیادة التفاعلات عبر الإنترنت تزید من أوجه الضعف وتفتح الفرص أمام جماعات الجریمة المنظمة.

وبین أن الأزمة طغت على الخدمات الاجتماعیة والعامة وأثرت على عمل نظم إنفاذ القانون والعدالة الجنائیة وجعلت من الصعب على الضحایا طلب المساعدة.

وأكد في ھذا الإطار التزام المكتب بالتعاون مع مختلف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة والقطاع الخاص والسلك الدبلوماسي لمكافحة الاتجار بالأشخاص ودعم المؤسسات الحكومیة ذات الصلة لحمایة ضحایا الاتجار بالأشخاص والضحایا المحتملین.

وجدد البیان بھذه المناسبة تأكید الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة التابعة لھا ومنھا المنظمة الدولیة للھجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة على التزامھا التام والمستمر لمكافحة ھذه الجریمة التي تمس حیاة وكرامة الانسان بشكل مباشر.

وأشار إلى أن جریمة الاتجار بالاشخاص ھي من ضمن أكبر ثلاث جرائم عالمیا تدر أرباحا على المتاجرین فلا یوجد بلد في ھذا العالم محصن ضد الأعمال غیر الأخلاقیة لھذه الجریمة سواء كان في بلد المنشأ أو العبور أو المقصد.

«إع»