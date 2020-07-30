«الصحة»: 626 إصابة جديدة ب«كورونا» والاجمالي 66529 وتسجيل حالة وفاة

30 يوليه 2020 || أعلنت وزارة الصحة تسجیل 626 إصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد «كوفید-19 » خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 66529 حالة في حین تم تسجیل حالة وفاة واحدة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 445 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند ل اليوم إن من بین الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وأوضح السند أن حالات الإصابة ال626 السابقة تضمنت 413 حالة لمواطنین كویتیین بنسبة بلغت 97ر65 في المئة و213 حالة لغیر الكویتیین بنسبة 03ر34 في المئة.

وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحیة بواقع 181 حالة في منطقة الاحمدي الصحیة و153 حالة في منطقة الجھراء الصحیة و144 حالة في منطقة الفروانیة الصحیة و83 حالة في منطقة حولي الصحیة و65 حالة في منطقة العاصمة الصحیة.

ولفت إلى أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 134 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 8754 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بین أن مجموع من أنھى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضیة بلغ 36 شخصا بعد القیام بكل الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن یستكملوا مدة لا تقل عن 14 یوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاریخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال ال24 ساعة الماضیة بلغ 3811 مسحة لیبلغ مجموع الفحوصات 502168 فحصا.

«إع»