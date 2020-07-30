وزراء الدفاع و الداخلية والخارجية يهنئون القيادة السياسية في البلاد بحلول عيد الأضحى

30 يوليه 2020 || تقدم نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الدفاع الشیخ أحمد منصور الأحمد بأسمى آیات التھاني والتبریكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمیر البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو نائب الأمیر ولي العھد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو الشیخ صباح الخالد رئیس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عید الأضحى المبارك.

وتوجه وزیر الدفاع في بیان صحفي صادر عن مدیریة التوجیه المعنوي والعلاقات العامة الیوم الخمیس بأسمى آیات التبریكات والتھاني بمناسبة حلول عید الأضحى المبارك داعیا المولى عز وجل أن یتم على سمو أمیر البلاد نعمة والصحة والعافیة والعمر المدید وأن یعید ھذه المناسبة الفضیلة على دولة الكویت والأمتین العربیة والإسلامیة بالخیر والیمن والبركات.

وبعث نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح برقیات تھنئة إلى حضرة صاحب سمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – وإلى سمو نائب الأمیر وولي العھد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله – وإلى رئیس مجلس الأمة مرزوق الغانم وإلى سمو الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عید الأضحى المبارك.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بیان صحفي الیوم إن الصالح توجه في البرقیات بأسمى آیات التبریكات والتھاني بمناسبة حلول عید الأضحى المبارك رافعًا أكف الضراعة للعلي القدیر أن یعید ھذه المناسبة المباركة وكل المناسبات علیھم بموفور الصحة والعافیة وأن یعیدھا على الأمتین العربیة والإسلامیة بالخیر والیمن والبركات.

وأكد على العھد المأخوذ على عاتق أبناء وزارة الداخلیة بالعمل بكل جھد في كل الظروف التي تواجه البلاد من أجل الحفاظ على كل من یقیم على أرض الوطن.

وأضاف أن حمایة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة تأتي على رأس أولویات الوزارة مستمدین العون من الله ثم القیادة الحكیمة والرشیدة لصاحب السمو أمیر البلاد وسمو نائب الأمیر وولي عھده الأمین وسمو رئیس مجلس الوزراء، حفظھم الله ورعاھم.

وبعث وزیر الخارجیة الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد برقیة تھنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – بمناسبة حلول عید الأضحى المبارك.

وقال الشیخ أحمد ناصر المحمد “أرفع إلى مقام سموكم الكریم ونیابة عن أبنائكم منتسبي وزارة الخارجیة أسمى آیات التھاني والتبریكات بمناسبة حلول عید الأضحى المبارك أعاده الله على سموكم وأنتم ترفلون بأثواب الصحة والسعادة وعلى وطننا العزیز بالنماء والرخاء والرفعة”.

وأعرب عن الفخر والاعتزاز بمسیرة التقدم والنماء التي یقودھا سموه بكل حكمة واقتدار تحقیقًا لأماني وتطلعات الشعب الكویتي الوفي، متضرعًا إلى المولى العلي القدیر أن یمن على سموه بالشفاء العاجل لتقر العیون بعودة سموه المیمونة إلى أرض الوطن الغالي.

وتوجه إلى المولى – تعالى – أن یرفع عن الجمیع وباء جائحة فیروس كورونا المستجد وأن یحفظ الكویت العزیزة والإنسانیة جمعاء من كل سوء وأن یفيء على الوطن الغالي من فیض آلائه وجزیل نعمه أمنًا لا یبلى ورخاء لا یفنى وعزًّا لا یتبدد وأن یحفظ سموه سندًا للكویت وذخرًا لأھلھا الأوفیاء.

وبعث الشیخ أحمد ناصر المحمد برقیة تھنئة إلى سمو نائب الأمیر وولي العھد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله – تقدم فیھا باسمه ونیابة عن منتسبي وزارة الخارجیة بأسمى آیات التھاني والتبریكات إلى سموه بمناسبة حلول عید الأضحى المبارك داعیًا الباري – عز وجل – أن یعید ھذه المناسبة العطرة على سموه – حفظه الله – بوافر الخیر والیمن والبركات.

وتوجه إلى المولى – جلت قدرته – أن یحفظ الكویت برعایة قائدھا وراعي نھضتھا حضرة صاحب السمو أمیر البلاد – حفظه الله ورعاه – وأن یلبسه ثوب الصحة والعافیة والعود الحمید إلى أرض الوطن الغالي وأن یحفظ سموه من كل مكروه.