الديوان الوطني لحقوق الإنسان: الكويت من أولى الدول المصادقة على اتفاقيات مكافحة الاتجار بالبش

30 يوليه 2020 || أكد رئیس الدیوان الوطني لحقوق الإنسان جاسم المباركي إن الكویت من أولى الدول التي صادقت على الاتفاقیات الأممیة الخاصة بمكافحة الجریمة المنظمة كما أصدرت القوانین ذات الصلة بمكافحة الإتجار بالبشر وتھریب المھاجرین.

جاء ذلك في بیان صادر عن «الدیوان الوطني» بمناسبة الیوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر الذي یصادف 30 یولیو سنویا وأقرته الجمعیة العامة للأمم المتحدة في قرارھا رقم 68/192 باعتباره داعما لزیادة الوعي المجتمعي في ھذا الشأن مع ضرورة حمایة حقوق ضحایا الإتجار بالأشخاص.

وقال المباركي بحسب البیان إن ھذه المناسبة الأممیة تمثل إعلانا عالمیا من جمیع الدول والمؤسسات الوطنیة المعنیة بحقوق الإنسان بضرورة تقدیم الحمایة وتعزیز حقوق الضحایا والتوعیة بمخاطر جرائم الإتجار بالأشخاص على المستویین الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.

وأضاف أن دولة الكویت أصدرت القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص وتھریب المھاجرین سعیا منھا لملاحقة ومعاقبة مرتكبي ھذه الجریمة.

واستطرد قائلا إنه والتزاما بأحكام القانون رقم 67 لسنة 2015 بشأن الدیوان الوطني لحقوق الإنسان وتعدیلاتھ وتحدیدا ما تم النص علیه في مادته التاسعة بتشكیل «لجنة مناھضة التعذیب والتمییز العنصري ومكافحة الاتجار بالبشر» فقد شملت اختصاصات عدة لاسیما متابعة تطبیق أحكاموالاتفاقیات والمعاھدات الدولیة ذات الصلة.

وذكر أن الاختصاصات المشار إلیھا آنفا تضمنت كذلك نشر الثقافة الخاصة بھا ودراسة وتقییم مدى تقدم جھود الدولة في ھذا المجال ومراجعة الضمانات القانونیة اللازمة وتقدیم المقترحات المناسبة بشأنھا ومتابعة قضایا الرأي العام ذات الصلة بالتعذیب والتمییز العنصري والإتجار بالبشر.

ولفت المباركي إلى أن «اللجنة» قدمت تقریرھا عن العام 2019 إلى مجلس إدارة «الدیوان» متناولا حالة تطور أوضاع حقوق الإنسان في دولة الكویت المتصلة بالإتجار بالأشخاص ورؤیة اللجنة بشأن الجھود الوطنیة لمكافحة ھذه الجریمة وما قامت به في ھذا الصدد والشواغل الواجب دراستھا والعمل على تلافیھا وتقییمھا للتشریعات الوطنیة وما یمكن اقتراحه أو تعدیله لمعالجة أي سد أو قصور أو فراغ تشریعي.

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«إع»