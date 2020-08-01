الهاشم لرئيس الوزراء: فتح الباب على مصراعيه لدخول الوافدين دون أي اشتراطات صحية.. مرفوض

استغربت النائبة النائب صفاء الهاشم فتح الباب لعودة الوافدين في الوقت الحالي مع استمرار جائحة كورونا.

وقالت الهاشم «الرسالة لك ياسمو رئيس مجلس الوزراء فأنت من شهرين بس صرحت أن التحدى القادم للكويت، يتمثل فى عكس التركيبة السكانية، لتكون 70% للكويتيين و30% للوافدين وأن إجمالي تعداد سكان الكويت يبلغ حالياً 4 ملايين و800 ألف نسمة، منهم مليون و450 ألف كويتي، بواقع 30%، و3 ملايين و350 ألف وافد، بواقع 70%، وهو ما يمثل خلل كبير فى التركيبة السكانية، يحتاج إلى قرارات صعبة لتعديله»، متسائلة «هذا كلامك، وين التنفيذ؟! آلياتك اللي تكلمت عنها ؟! وإلا كان فقط حشو كلام وشراء وقت».

وأضافت الهاشم بأننا مازلنا نعاني في جائحة كورونا نعاني والأرقام لاتقل عن 600 إصابة كل يوم فبأي منطق تفتح لعودة الوافدين بمعدل 5000 لدولة واحدة فقط وماهو التبرير المنطقي لذلك؟.

وبينت الهاشم أنها قد تتفهم لو كان قرار فتح الرحلات للأطباء والمهندسين ومن تحتاجهم وزارة الصحة أو أي وزارة خدمية أخرى، لكن أن يكون فتح عشوائي لعودة الجميع وبدون اشتراط تأمين صحي كذلك أمر غير منطقي، مشيرة إلى أن وزير الصحة يُصرح بشيء والحكومة تقرر أمر آخر.

وقالت الهاشم «مرفوض تماماً تعريض حياة الكويتيين فى ديرتهم للخطر ياسمو الرئيس، بقرارك فتح الباب على مصراعيه لدخول الوافدين دون أي اشتراطات صحية».

وأضافت «منحناك كل العون والسند ياسمو رئيس مجلس الوزراء منذ أن أبتدأت ومع أزمة كورونا لكن إن ثبت لنا إن قرارك بفتح خطوط الطيران متضارب مع تحفظات وزير الصحة بشأن الحديث عن موجة جديدة ستضربنا من وباء الكورونا.. إذاً فاستجوابك مستحق».