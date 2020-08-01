رئيس «الطيران المدني» يتفقد سير العمل بالمطار في اليوم الأول لاستئناف الرحلات التجارية

01 أغسطس 2020 || قام رئیس الإدارة العامة للطیران المدني الكویتي الشیخ سلمان صباح السالم الحمودالصباح الیوم السبتبجولة تفقدیة لمتابعة سیر العمل في الیوم الأول من خطة إعادة تشغیل الرحلات التجاريبمطار الكویت الدولي.

وقال الشیخ سلمان الحمود في تصریح صحفي على ھامش الجولة إن انطلاق الیومالأول للمرحلة الأولى لخطة استئناف الرحلاتالتجاریة نجح بتكاتف وتعاون جمیع الجھات الحكومیة وغیر الحكومیة العاملة فيمطار الكویت الدولي.

وأضاف أن اللجنة العلیا لإعادة تشغیل الرحلات التجاریة بالمطار اتخذت كل الإجراءاتاللازمة لتنفیذ الخطة المعتمدة لاستئنافالتشغیل وفق الاشتراطات الصحیة المطلوبة بناء على قرار مجلس الوزراء في 29 یونیوالماضي بعودة التشغیل التجاري بشكلتدریجي.

وأشاد بالجھود الكبیرة التي تبذلھا وزارة الصحة خلال ھذه المرحلة الاستئنافیة وھو ماكان لھ دور محوري وواضح لمواجھة جائحةكورونا المستجد «كوفید 19 «في مختلف المجالات والقطاعات مثمنا الجھود المبذولة منطواقم «الصحة» في مطار الكویت الدولي.

وأھاب بجمیع المسافرین والعاملین في مباني المطار بضرورة الالتزام بالضوابط الصحیةوالارشادات التي تصدر سواء من وزارةالصحة او الإدارة العامة للطیران المدني.

ونوه بجھود جمیع العاملین في الجھات الحكومیة التي شاركت في خطة إعادةالتشغیل التجاري وعلى رأسھا وزارة الداخلیة ووزارةالخارجیة ووزارة المالیة والإدارة العامة للجمارك والامانة العامة للتخطیط متوجھابالشكر أیضا لجمیع الموظفین في الإدارة العامةللطیران المدني وجمیع شركات الطیران ومقدمي الخدمة في مطار الكویت الدولي.

ورافق الشیخ سلمان الحمود في جولتھ المدیر العام للطیران المدني یوسف الفوزانوالوكیل المساعد لشؤون المنافذ اللواء منصورالعوضي وعدد من مسؤولي الجھات العاملة في المطار.