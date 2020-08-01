الطيران المدني» الكويتية: حظر الطيران التجاري للقادمين من 31 دولة اعتبارا من اليوم

01 أغسطس 2020 ||أعلنت الادارة العامة للطیران المدني الیوم السبت حظر الطیران التجاري للقادمین من 31 دولة وذلكبناء على تعلیمات السلطات الصحیة الكویتیة ونظرا للوضع والتداعیات المترتبة علىانتشار فیروس كورونا المستجد «كوفید 19«بشأن الدول عالیة الخطورة.

وقالت «الطیران المدني» في بیان صحفي إن الدول التي تم حظرھا بناء على تعلیماتالسلطات الصحیة الى اشعار آخر ھي كل منالھند وایران والصین والبرازیل وكولومبیا وأرمینیا وبنغلادیش والفلبین وسوریاواسبانیا وسنغافورة والبوسنة والھرسك وسیرلانكا.

وأضافت أن من الدول التي یشملھا الحظر نیبال والعراق والمكسیك واندونیسیا وتشیليوباكستان ومصر ولبنان وھونغ كونجوایطالیا ومقدونیا الشمالیة ومولدوفا وبنما وبیرو وصربیا ومونتنیغرو وجمھوریةالدومنیكان وكوسوفو.

وأشارت إلى ما تردد الیوم عن استثناء بعض الركاب القادمین الى مطار الكویت الدوليمن شھادة فحص ال«PCR «إلى أنھ لم یتماستثناء أي راكب من ضرورة الحصول على ھذه الشھادة لدخول الكویت.

وكان مطار الكویت الدولي استأنف رحلاتھ التجاریة الیوم بعد توقفھا منذ 13 مارسالماضي بسبب جائحة «كورونا» وفقالاشتراطات السلطات الصحیة المعنیة في ھذا الشأن.