الصحة الكويتية: 491 إصابة جديدة ب«كورونا» والاجمالي 67448 وتسجيل 6 حالات وفاة

01 أغسطس 2020 ||أعلنت وزارة الصحة الیوم السبت تسجیل 491 إصابة جدیدة بمرض كوروناالمستجد «كوفید-19 «خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلةفي البلاد إلى 67448 حالة فیماسجلت 6 حالات وفاة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتىالیوم 453 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بین الحالات السابقة التي ثبتتإصابتھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوىوفحص المخالطین لھا.

وأوضح السند أن حالات الإصابة ال491 السابقة تضمنت 358 حالة لمواطنین كویتیینبنسبة بلغت 91ر72 في المئة و133 حالةلغیر الكویتیین بنسبة 09ر27 في المئة.

وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحیة بواقع 177 حالة في منطقة الاحمديالصحیة و98 حالة في منطقة الجھراءالصحیة و80 حالة في منطقة حولي الصحیة و73 حالة في منطقة الفروانیة الصحیةو63 حالة في منطقة العاصمة الصحیة.

وبین أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 134 حالة لیصبحبذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التيثبتت إصابتھا بمرض «كوفید-19 «وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 8470 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال ال24 ساعة الماضیة بلغ 2432 مسحة لیبلغ مجموع الفحوصات 507520فحصا.

وجدد السند دعوة المواطنین والمقیمین إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقایة وتجنبمخالطة الآخرین والحرص على تطبیقاستراتیجیةالتباعد البدني موصیا بزیارة الحسابات الرسمیة لوزارة الصحة والجھاتالرسمیة في الدولة للاطلاع على الإرشاداتوالتوصیات وكل ما من شأنھ المساھمة في احتواء انتشار الفیروس.

وكانت وزارة الصحة الكویتیة أعلنت في وقت سابق الیوم شفاء 593 إصابة خلال ال24 ساعة الماضیة لیبلغ مجموع عدد حالاتالشفاء من مرض «كوفید-19 «58525 حالة.