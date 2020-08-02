الرئيس الغانم: ذكرى الغزو العراقي الغاشم فرصة لاستذكار حقيقة نجاح الكويتيين في اختبار الوطن ووجوده

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أن ذكرى الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت فرصة لاستذكار حقيقة نجاح الكويتيين في اختبار الوطن ووجوده.

وأضاف الغانم في تصريح صحفي “كالكثير من شعوب الأرض عبر التاريخ، خضع الكويتيون قبل ثلاثين عاما لاختبار الوطن ، وجودا وكيانا، ونجحوا فيه بامتياز، دافعين من دمهم وتضحياتهم ثمن بقاء الكويت ووجودها”.

وقال الغانم”لقد اثبت الكويتيون ان قوة اي بلد وتحقق شرط صموده، ليس له علاقة بحجم سكانه وكبر رقعته الجغرافية ، وإنما بايمان هذا الشعب بقضيته واستماتته في الدفاع عن وطنه وارضه والتمسك بشرعيته”.

وتابع الغانم “ونحن نسترجع ذكرى الغزو الغاشم، لا نملك الا الوقوف اجلالا واكبارا واحتراما، لشهدائنا الأبرار الذين ضحوا باعز ما يملكون من اجل هذا الوطن العزيز ونسأل الله العلي القدير أن يرحمهم برحمته ويحشرهم في جنة الفردوس”.

واضاف الغانم “ولن ننسى من وقفنا معنا في ذاك الاختبار الوجودي، بدءا من اشقائنا الخليجيين الذين كانوا بعد الله سندنا وعوننا مرورا باخوتنا العرب والمسلمين ممن َوقفوا معنا وقفة الأخ مع أخيه ، وانتهاءا بموقف اصدقائنا في مختلف أنحاء الأرض”.

واختتم الغانم تصريحه قائلا “نسأل الله جلت قدرته ان يحفظ الكويت وأهلها من كل شر ومكروه وان يحفظ أميرنا ويرجعه الينا سالما معافى باذنه تعالى”.