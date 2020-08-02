جدول أعمال جلسة الثلاثاء.. استجوابا وزيري «المالية و«الداخلية» و13 رسالة واردة و61 تقريراً للجان

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمناقشة بنود جدول الأعمال المكون من 20 بندا، و94 فقرة.

ويستهل المجلس جلسته العادية بمناقشة بنود التصديق على المضابط والعرائض والشكاوى والرسائل الواردة والأسئلة.

وينظر المجلس الاستجوابين المقدمين من النائب رياض العدساني إلى وزير المالية براك الشيتان والمكون من 3 محاور، والآخر المقدم من النائب شعيب المويزري إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح والمكون من 3 محاور.

ومدرج على جدول الأعمال طلب بتكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير مفصل عن استثمارات الدولة من احتياطي الأجيال القادمة من النفط، كما أدرج 13 طلب مناقشة بالإضافة إلى 4 طلبات تحقيق.

ويحتوي الجدول على 61 تقريرا للجان البرلمانية المختلفة، منها 5 تقارير للجنة الشؤون الخارجية عن اتفاقيات نمطية، وتقرير اللجنة الصحية بشأن معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا المستجد على سوق العمل.

وكذلك تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بإصدار قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، ومشروع الجواب على الخطاب الأميري وإيجارات العقارات وتوفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء.