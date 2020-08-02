«التربية» تعلن آلية استكمال الفترة المتبقية من العام «2019-2020» للمرحلة الثانوية

02 أغسطس 2020 || أعلنت وزارة التربية اليوم الأحد آلية استكمال الفترة المتبقية من العام الدراسي الحالي «2019-2020» لطلبة الصف ال12 «الثانوية العامة» عبر نظام «التعليم عن بعد» بواقع أربع حصص يومية للقسمين العلمي والأدبي وكذلك للتعليم الديني.

وقالت «التربية» في بيان صحفي إنه تم إصدار نشرة بخصوص الخطة الدراسية للصف ال12 بقسميه العلمي والأدبي بالإضافة إلى التعليم الديني في ضوء تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وفق المنهج المعدل ليتم تعميمها على مديري المدارس بغية متابعتها مع المعلمين.

وأوضحت أنه تم تحديد آلية تقييم الطلبة وفق المنهج المعدل بواقع 25 في المئة للحضور والغياب و25 في المئة للتفاعل والمشاركة ومثلها لأداء التكليفات المنزلية «الواجبات» ونفس النسبة للتقارير.

وأضافت أنه تم إصدار نشرة بشأن ضوابط الدوام المدرسي خلال فترة استكمال العام الدراسي لجميع مدارس المرحلة الثانوية «التعليم العام» و«الخاص» و«التعليم الديني» وذلك في الفترة من الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.

ولفتت إلى أنه وفقا للنشرة سيتم تطبيق قواعد ديوان الخدمة المدنية طبقا لقواعد العودة التدريجية للعمل في لحضور المعلم المكلف بالعمل على البوابة التعليمية لطلاب الصف ال12 وإعفاء بعض العاملين واعتبارهم في أيام راحة وفقا لضوابط «الخدمة المدنية» لقواعد العودة التدريجية.

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