«الصحة»: 388 إصابة جديدة ب«كورونا» بإجمالي 68299 وتسجيل 4 وفيات

03 أغسطس 2020 || أعلنت وزارة الصحة تسجیل 388 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد «كوفید-19» خلال ال24 ساعة

الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 68299 حالة في حین سجلت 4 حالات وفاة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح إجمالي الوفیات المسجلة حتى الیوم 461 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند ل اليوم إن من بین الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وأوضح السند أن حالات الإصابة ال 388 السابقة تضمنت 282 حالة لمواطنین كویتیین بنسبة بلغت 68ر72 في المئة و106 حالات لغیر الكویتیین بنسبة 32ر27 في المئة.

وبالنسبة إلى توزع الإصابات حسب المناطق الصحیة أوضح أنھا جاءت بواقع 113 في منطقة الاحمدي الصحیة و86 في منطقة الفروانیة الصحیة و83 في منطقة الجھراء الصحیة و63 في منطقة العاصمة الصحیة و43 في منطقة حولي الصحیة.

وعن آخر المستجدات في أقسام العنایة المركزة لفت إلى أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة بداخلھا بلغ 126 حالة مبینا أن المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا ومازالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة بلغ 8099 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنھى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضیة 17 شخصا بعد القیام بكل الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن یستكملوا مدة لا تقل عن 14 یوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاریخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وبین أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال ال24 ساعة الماضیة بلغ 2038 مسحة لیبلغ مجموع الفحوصات 511599 فحصا.

وكانت وزارة الصحة الكویتیة أعلنت في وقت سابق الیوم شفاء 526 إصابة خلال ال24 ساعة الماضیة لیبلغ مجموع حالات الشفاء 59739 حالة.

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