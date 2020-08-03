«التربية» تستكمل إجراءات تعيين المعلمين التي توقفت بسبب «كورونا»

03 أغسطس 2020 || أعلنت وزارة التربیة البدء في استكمال إجراءات تعیین الھیئات التعلیمیة من أبناء الكویتیات وزوجات الكویتیین والخلیجیین والمقیمین بصورة غیر قانونیة والتي توقفت بسبب جائحة كورونا.

ودعت الوزارة في بیان لھا الیوم الفئات المذكورة إلى إنجاز معاملاتھم خلال الفترة المقبلة، مبینة أن اختیار المعلمین سیتم وفق الاحتیاجات المطلوبة في كل تخصص.

وأشارت إلى أنھا ستعلن حاجتھا من التخصصات التعلیمیة المطلوبة للعام الدراسي المقبل 2020 – 2021 للكویتیین وجمیع الفئات الأخرى بعد دوام أعضاء الھیئة التعلیمیة والعاملین للوقوف على مدى الحاجة الفعلیة وحصر التخصصات المطلوبة وفقًا للمشغول الفعلي في المدارس.

«إع»