«التأمينات»:تطویر لوائح الاستثمار والغاء مركزية القرار الاستثماري

03 أغسطس 2020 || أعلنت المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة إلغاء مركزیة القرار الاستثماري واستبداله بإجراء مؤسسي وإدخال معاییر دولیة وضوابط حوكمة صارمة بھدف إعادة بناء قطاع الاستثمار.

وقال المدیر العام للمؤسسة مشعل العثمان في تصریح صحفي اليوم إنه “بعد أكثر من ثلاث سنوات من العمل الدؤوب تحكم العملیات الاستثماریة الیوم إجراءات وسیاسات وحوكمة ورقابة وفق أفضل الممارسات العالمیة”.

وأكد العثمان أن القرار الاستثماري الآن لم یعد محتكرا بشخص المدیر العام أو لجنة داخلیة كما كان معمولا بھ سابقا “وتمت حوكمة القرار الاستثماري بإصدار لوائح جدیدة للاستثمار من لجنة استثمار أموال المؤسسة المشكلة من أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الاختصاص والخبرة والتي لھا السلطة العلیا في القرار الاستثماري”.

وذكر أن تطویر لوائح الاستثمار یعتبر الخطوة الأولى والأھم في خطوات ترتیب آلیات القرار الاستثماري وھذا التطور في جوھر نشاط المؤسسة الاستثماري یأتي “نتیجة عمل وتفاني وإخلاص وتضافر جھود فریق عمل كبیر من المؤسسة تحت قیادة مجلس الإدارة الجدید ولجنة الاستثمار الجدیدة ووزراء مالیة متعاقبین منذ عام 2017.

” وقال إن الأولویة للمرحلة القادمة ھي إتمام عملیة إعادة بناء محفظة أصول المؤسسة وھي في المراحل الأخیرة اضافة إلى الاستمرار بتطویر عملیات المؤسسة الأخرى ومنھا الخدمیة والرقمیة والرقابة الداخلیة إضافة إلى أھداف مرحلیة قادمة تشمل رفع الكفاءة التشغیلیة وتطویر البنیة التحتیة الرقمیة وتعزیز وتدریب كوادر المؤسسة.

وبین أنه في عام 2017 تم إنشاء إدارة الحوكمة والالتزام وھي إدارة رقابیة تتبع المدیر العام في الھیكل التنظیمي وتعمل على تطبیق مواثیق وأدلة سیاسات وإجراءات الحوكمة والتحقق من وجود الأدوات والضوابط اللازمة لذلك«إع»