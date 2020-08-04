«التربية»: الهيئة التعليمية جاهزة لانطلاق التعليم الإلكتروني للصف الـ12 الأحد المقبل

04 أغسطس 2020 || أكد وكیل وزارة التربیة بالإنابة والوكیل المساعد للتنمیة التربویة والأنشطة فیصل المقصید جھوزیة الھیئة التعلیمیة في الوزارة لانطلاق التعلیم الإلكتروني بشكل مباشر للصف الـ12 اعتبارا من الأحد المقبل.

جاء ذلك في تصریح صحفي للمقصید عقب جولة تفقدیة قام بھا الیوم شملت عددا من مدارس المرحلة الثانویة للاطلاع على جھوزیة الھیئة التعلیمیة من خلال الدورات التدریبیة التي خاضھا أعضاء ھیئة التدریس بالفترة الماضیة.

وأشار المقصید إلى اھتمام الإدارات المدرسیة من خلال الإرشادات الصحیة المتبعة وتحدیدا التباعد الجسدي وتوفیر المعقمات والكمامات في الإدارات المدرسیة وتطبیق لوائح ونظم دیوان الخدمة المدنیة الخاصة بالمرحلة الثالثة وذلك بدوام 50 في المئة من أعضاء الھیئة التعلیمیة والإداریة.

وأوضح أن ھدف الجولة الاطلاع على سیر عملیة الصیانة وجھوزیتھا بما یتواكب مع عودة الحیاة الدراسیة وللاطمئنان على سیر العملیة التعلیمیة وعودة استئناف الفصل الدراسي الثاني للصف الـ12.

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