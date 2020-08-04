«الصحة»: 475 إصابة جديدة بـ«كورونا» والإجمالي 68774 وتسجيل 4 حالات وفاة

04 أغسطس 2020 || أعلنت وزارة الصحة تسجیل 475 إصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد «كوفید – 19» خلال الأربع والعشرين ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 68774 حالة في حین تم تسجیل 4 حالات وفاة إثر إصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 465 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لـ اليوم إن من بین الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ475 السابقة تضمنت 323 حالة لمواطنین كویتیین بنسبة بلغت 68 في المئة و152 حالة لغیر الكویتیین بنسبة 32 في المئة.

وذكر أن الإصابات حسب المناطق الصحیة توزعت بواقع 139 حالة في منطقة الأحمدي الصحیة و106 حالات في منطقة الفروانیة الصحیة و101 حالة في منطقة الجھراء الصحیة و67 حالة في منطقة حولي الصحیة و63 حالة في منطقة العاصمة الصحیة.

وبین أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 131 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 7983 حالة.

وأشار إلى أن مجموع من أنھى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضیة بلغ 17 شخصًا بعد القیام بكل الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن یستكملوا مدة لا تقل عن 14 یومًا في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارًا من تاریخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وأفاد أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضیة بلغ 2452 مسحة لیبلغ مجموع الفحوصات 514051 فحصًا.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق الیوم شفاء 587 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضیة لیبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 60326 حالة.

«إع»